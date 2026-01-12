ALERTA IRS en EE.UU.: confirman reembolso de hasta USD 8.000 para quienes cumplan esta condición clave

El sistema de devoluciones fiscales en Estados Unidos vuelve a generar expectativa tras la confirmación de pagos que pueden superar los USD 8.000 para contribuyentes que cumplan requisitos específicos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos. Estos depósitos se activan luego de presentar la declaración anual de impuestos y buscan reducir la carga tributaria de hogares con ingresos bajos o moderados.

Cómo se realizan los pagos del IRS

El organismo federal explicó que los reembolsos se entregan mediante depósito directo, siempre que el contribuyente haya declarado correctamente su información bancaria. El monto final varía según la situación familiar, el nivel de ingresos y la cantidad de créditos fiscales a los que se tenga acceso.

Confirman reembolsos de hasta USD 8.000 para trabajadores.

Además, el IRS recordó que una persona puede calificar para más de un crédito al mismo tiempo, lo que incrementa de forma significativa el dinero a recibir.

El crédito clave que permite llegar a los USD 8.000

Uno de los beneficios principales es el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC), diseñado para trabajadores con ingresos bajos o moderados que cumplan con las normas fiscales.

Este crédito no se aplica a ingresos provenientes de pensiones, jubilaciones, intereses, dividendos ni subsidios por desempleo. Solo califican ingresos derivados de empleo o trabajo por cuenta propia.

Montos máximos del EITC según la cantidad de hijos

Para el año fiscal 2025, los valores máximos del EITC son:

Sin hijos: hasta USD 649

Con un hijo: hasta USD 4.328

Con dos hijos: hasta USD 7.152

Con tres o más hijos: hasta USD 8.046

De acuerdo con la Big Beautiful Bill Act, el monto máximo aumentará a USD 8.231 para el año fiscal 2026, con pagos que se realizarán tras la declaración presentada en 2027.

El Crédito Tributario por Hijo también suma al reembolso

Además del EITC, muchas familias califican para el Crédito Tributario por Hijo (CTC), que se mantiene en USD 2.000 por cada menor de 17 años. De ese total, hasta USD 1.400 puede ser reembolsable, siempre que al menos uno de los padres tenga un número de Seguro Social válido.

Al combinar ambos créditos, una familia numerosa puede alcanzar depósitos cercanos a los USD 15.000, siempre que cumpla todas las condiciones exigidas por el IRS.

Requisitos para que un hijo sea considerado elegible

El IRS establece criterios estrictos para que un menor sea considerado calificable. Debe existir un vínculo familiar directo, el niño debe haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año fiscal, ser menor de 17 años al cierre del período y no haber generado más de la mitad de sus propios ingresos.