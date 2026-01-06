ALERTA Texas: CONFIRMAN el día exacto en que el aire gélido volverá a golpear al estado

Tras una semana dominada por temperaturas fuera de lo normal para el invierno, Texas se encamina a un cambio meteorológico significativo. Un sistema frontal de mayor intensidad avanzará desde el norte y modificará de manera abrupta el escenario climático en casi todo el estado.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el contraste será marcado: del ambiente primaveral se pasará a jornadas más frescas, con lluvias, ráfagas del norte y condiciones típicas de enero.

Viento, lluvias y aire gélido marcarán el clima desde este viernes.

El sistema que marca el quiebre del calor invernal

Durante los primeros días de la semana, varias regiones texanas registraron máximas cercanas a los 80°F, valores poco habituales para esta época. Este patrón comenzará a romperse a partir del viernes, cuando el frente frío cruce el estado de norte a sur.

El avance del sistema traerá un descenso térmico generalizado, acompañado de un cambio en la humedad del aire y un aumento del viento. El impacto será amplio, aunque con diferencias claras entre regiones.

Norte y centro de Texas: lluvias previas y temperaturas en caída

En el norte y centro del estado, el deterioro del tiempo podría empezar incluso antes del viernes. Entre la noche del miércoles y el jueves se esperan lluvias aisladas y algunas tormentas, especialmente en áreas ubicadas al norte.

Con el ingreso definitivo del frente frío, las máximas caerán de forma notoria durante el fin de semana, ubicándose cerca de los valores promedio de comienzos de enero. Las mínimas también bajarán, con madrugadas frías y sensación térmica más baja por efecto del viento.

Panhandle: el sector más expuesto al frío

El Panhandle de Texas será una de las zonas más afectadas. Allí, el frente frío llegará con vientos intensos del norte y un descenso térmico más pronunciado. Durante el fin de semana, las temperaturas podrían quedar restringidas a rangos fríos, con noches cercanas al punto de congelación.

Los meteorólogos no descartan la posibilidad de precipitaciones invernales el viernes, aunque su desarrollo dependerá de la evolución exacta del aire frío detrás del sistema.

Sureste y costa: lluvias y condiciones marítimas adversas

En el sureste del estado, el cambio será progresivo. Primero aumentarán las probabilidades de lluvia y tormentas, y luego, con el paso del frente frío el viernes, se impondrá el aire más seco y fresco.

En las zonas costeras, el sistema también impactará en el mar: se esperan vientos moderados a fuertes y un incremento del oleaje, lo que podría generar advertencias para embarcaciones pequeñas durante el fin de semana.