El NWS dio ALERTA a Nueva York por una tormenta helada: hay vuelos cancelados y se recomienda SUSPENDER los viajes por tierra

Una tormenta helada afecta actualmente a Estados Unidos, con especial impacto en Nueva York y varios estados del noreste, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés, National Weather Service). El pronóstico indica que la nieve se extenderá desde la tarde de este viernes hasta el mediodía del sábado, con acumulaciones de hasta 25 centímetros y temperaturas bajo cero.

¿Qué estados de Estados Unidos están bajo alerta por la tormenta helada?

El pronóstico indica que, además de Nueva York, los estados de Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, partes de Míchigan, Massachusetts y Rhode Island se encuentran bajo alerta. Se esperan nevadas intensas de hasta dos pulgadas por hora, especialmente hasta la medianoche de este viernes, lo que dificultará tanto los vuelos como los desplazamientos por carretera.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la tormenta podría convertirse en la peor nevada registrada en Nueva York en los últimos cuatro años.

Se espera que la nieve y el clima frío persistan durante todo el fin de semana, mientras el sistema avanza hacia el noreste y afecta la región septentrional de los Grandes Lagos. El pronóstico prevé condiciones peligrosas que requieren máxima precaución, tanto en el aire como en las carreteras.

EE. UU. alerta a Nueva York y otros estados por fuerte nevada.

Cancelaciones de vuelos en Nueva York y Chicago afectan a miles de pasajeros

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que las condiciones meteorológicas extremas han provocado la cancelación de más de 1.700 vuelos en todo el país, afectando especialmente a los aeropuertos de Nueva York y Chicago, según datos de FlightAware.

Hasta las 21:00 GMT del viernes, se habían registrado 1.490 vuelos cancelados y casi 5.900 retrasados, cifra que continúa en aumento. Los viajeros podrían quedar varados durante el fin de semana debido a esta tormenta helada.

Recomendaciones del NWS para viajes por carretera

El NWS recomienda: