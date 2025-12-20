- Hoy:
SOLSTICIO de diciembre: esta FECHA da inicio a la estación de frío y aquí las mejores frases sobre su significado astronómico
Conoce en esta nota cuándo empieza el solsticio en EE. UU. en diciembre, por qué este fenómeno astronómico marca el día más corto del año y las mejores frases.
¡Mucha atención! El solsticio de invierno en Estados Unidos se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre de este 2025. Este esperado fenómeno astronómico señala el comienzo oficial de la temporada invernal en el hemisferio norte. Durante este día, se experimentará la menor cantidad de horas de luz solar, lo que lo convierte en la noche más prolongada del año.
Solsticio en EE. UU.: esta fecha en diciembre da inicio a la estación de frío
Es importante saber que el inicio de la temporada invernal en 2025 tendrá su inicio el domingo 21 de diciembre, a las 10:03 a. m. ET.
Este fenómeno, conocido como solsticio de invierno, representa el momento en que el Polo Norte se encuentra en su máxima inclinación alejada del sol, lo que provoca que los rayos solares incidan de manera más oblicua, generando así un descenso en las temperaturas.
Solsticio en Estados Unidos: esta fecha en diciembre da inicio a la estación de frío.
Cabe precisar que la estación de frío se extenderá hasta el equinoccio de primavera, programado para el próximo 20 de marzo de 2026. Se anticipa que las condiciones más severas de frío se experimenten entre diciembre y febrero, siendo enero y febrero los meses más fríos del año en el país americano.
Solsticio en diciembre en EE. UU.: las mejores frases
- "El solsticio de invierno es el momento de mayor oscuridad, pero también la promesa de que la luz comienza a regresar. Que este nuevo ciclo traiga claridad a tu vida".
- "En la noche más larga del año, recordamos que hasta la oscuridad tiene su límite. A partir de mañana, los días serán más brillantes".
- "Bienvenido invierno: el tiempo perfecto para descansar, reflexionar y nutrir los sueños que florecerán en primavera".
- "¡Feliz solsticio! Que la luz interna brille con más fuerza en la noche más larga".
- "Abrazando el frío y celebrando el regreso del sol".
- "Inicia la estación del recogimiento. ¡Feliz inicio de invierno 2025!".
- "Para apreciar la belleza de un copo de nieve, es necesario resistir el frío". — Aristóteles.
- "¡Feliz solsticio! Te deseo una noche cálida junto a los tuyos y un invierno lleno de paz y nuevos comienzos".
- "Hoy es el día más corto del año, pero es el momento ideal para que nuestras metas empiecen a crecer con la luz. ¡Un abrazo invernal!".
- "Que el solsticio de invierno limpie lo viejo y prepare el camino para todo lo bueno que viene en 2026".
- "Dejando que la naturaleza descanse para volver a nacer".
- "En medio del invierno, aprendí por fin que había en mí un verano invencible". — Albert Camus.
- "El invierno es el tiempo de la promesa, pues hay poco que hacer y podemos permitirnos el lujo de pensar en el futuro". — Stanley Kunitz.
