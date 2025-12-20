¡Mucha atención! El solsticio de invierno en Estados Unidos se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre de este 2025. Este esperado fenómeno astronómico señala el comienzo oficial de la temporada invernal en el hemisferio norte. Durante este día, se experimentará la menor cantidad de horas de luz solar, lo que lo convierte en la noche más prolongada del año.

Solsticio en EE. UU.: esta fecha en diciembre da inicio a la estación de frío

Es importante saber que el inicio de la temporada invernal en 2025 tendrá su inicio el domingo 21 de diciembre, a las 10:03 a. m. ET.

Este fenómeno, conocido como solsticio de invierno, representa el momento en que el Polo Norte se encuentra en su máxima inclinación alejada del sol, lo que provoca que los rayos solares incidan de manera más oblicua, generando así un descenso en las temperaturas.

Cabe precisar que la estación de frío se extenderá hasta el equinoccio de primavera, programado para el próximo 20 de marzo de 2026. Se anticipa que las condiciones más severas de frío se experimenten entre diciembre y febrero, siendo enero y febrero los meses más fríos del año en el país americano.

