Frente frío en Texas: ¿Qué tan gélido está el clima afuera? Estas ciudades se "congelarían" por el aire helado

Texas, Estados Unidos, experimentará un cambio abrupto en el clima tras varios días de calor inusual para el invierno. Según el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service), un frente frío de gran extensión avanza hoy sobre el estado y provocará un descenso de las temperaturas, además de lluvias y rachas de viento, con efectos variables según la región.

Frente frío en Texas: estas ciudades se "congelarán" por el aire helado

El cambio más marcado se sentirá en el Panhandle de Texas. Ciudades como Amarillo y Lubbock enfrentarán el ingreso de aire polar, acompañado por vientos del norte y un descenso térmico significativo. Durante el fin de semana, las temperaturas máximas podrían ubicarse entre 40 y 50 °F (4 a 10 °C), mientras que las mínimas nocturnas se aproximarían al punto de congelación.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), no se descartan episodios de precipitación invernal en esta zona, aunque su ocurrencia dependerá de la humedad disponible y de la evolución térmica posterior al paso del frente.

¿Cuándo entra el frente frío en Texas?

De acuerdo con el NWS, el frente frío avanzará de norte a sur durante la mañana y el mediodía del viernes 10 de enero:

Panhandle (Amarillo, Lubbock): entre las 6:00 y 12:00 horas.

(Amarillo, Lubbock): entre las 6:00 y 12:00 horas. Norte y centro (Dallas, Fort Worth, Waco): entre las 8:00 y 14:00 horas, con lluvias aisladas y tormentas previas, especialmente al norte de la autopista I-20.

(Dallas, Fort Worth, Waco): entre las 8:00 y 14:00 horas, con lluvias aisladas y tormentas previas, especialmente al norte de la autopista I-20. Sureste (Houston y Galveston): llegará entre las 9:00 y 15:00 horas, luego de un aumento de lluvias desde el jueves.

(Houston y Galveston): llegará entre las 9:00 y 15:00 horas, luego de un aumento de lluvias desde el jueves. Costa del Golfo (Corpus Christi y áreas cercanas): entre las 10:00 y 16:00 horas, con impacto en condiciones marítimas.

Frente frío en Texas

¿Qué significa la llegada de un frente frío?

Un frente frío marca la entrada de una masa de aire más densa y fría, que desplaza al aire cálido preexistente. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, este tipo de sistemas suele provocar descensos rápidos de temperatura, cambios en la dirección del viento y lluvias o tormentas.

En zonas costeras, también puede generar oleaje elevado y advertencias para embarcaciones pequeñas, mientras que en el interior favorece mañanas más frías y secas.

¿Cuándo terminará el frío en Estados Unidos?

Según el NWS, este episodio frío sería transitorio. En Texas, las condiciones más frías se concentrarán durante el fin de semana, con temperaturas más acordes al promedio de enero. A partir de la próxima semana, se espera una recuperación térmica gradual en gran parte del sur de Estados Unidos, aunque nuevos frentes podrían presentarse conforme avance el invierno.