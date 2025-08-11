¡Alerta inmigrantes! Donald Trump lanza ultimátum a quienes quieren vivir en Washington D.C.

El presidente Donald Trump ha emitido un fuerte ultimátum dirigido a los inmigrantes que buscan residir en Washington D.C. Durante una reciente conferencia, aseguró que la violencia en la capital supera a la de varias grandes ciudades del mundo, como Bogotá o Ciudad de México.

Por lo que, Trump anunció nuevas medidas para controlar la situación, activando la Guardia Nacional y tomando el control federal de la policía local. La administración federal promete actuar rápidamente para reducir los índices de criminalidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la violencia en Washington D.C. es más alta que en otras capitales como Lima, Bogotá, Ciudad de México o incluso Bagdad. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, presentó gráficos que mostraban que la tasa de homicidios en la capital estadounidense, con 27,54 muertes por cada 100,000 habitantes, supera la de varias ciudades de alto riesgo. Además, mencionó que tras Washington, las ciudades con más homicidios son Bogotá, Ciudad de México, Lima, Ottawa, París y La Habana.

A pesar de que los índices de criminalidad han disminuido, Trump reconoció que otras grandes ciudades de EE.UU., como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, también enfrentan altos niveles de violencia. Ante la situación en D.C., el presidente ordenó la intervención de la Guardia Nacional y asumió el control federal de la policía local, anunciando medidas drásticas para combatir el crimen. "No es necesario que los criminales se vayan, los encarcelaremos", aseguró en su red social Truth Social.