Donald Trump toma drástica decisión de última hora que alerta a inmigrantes | ¿Qué pasará con los encarcelamientos?

Donald Trump toma drástica decisión de última hora que alerta a inmigrantes

El Gobierno de EE. UU. repatrió a 14 reos mexicanos condenados por narcotráfico para reducir en 4 millones de dólares los gastos de su encarcelamiento, que suman 96 años de condenas. La transferencia, ejecutada el viernes bajo un acuerdo bilateral con México, fue confirmada por el Departamento de Justicia. Matthew R. Galeotti, del DOJ, aseguró que seguirán realizando estos traslados para disminuir los costos y mitigar la sobrepoblación en las cárceles federales.

La transferencia, autorizada por ambos países, es parte de un acuerdo para aliviar la sobrepoblación en prisiones estadounidenses. Se planean más traslados bajo este acuerdo.La medida busca disminuir los gastos relacionados con el encarcelamiento y aliviar la congestión en nuestras prisiones federales.

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado diversas acciones para combatir el narcotráfico, incluyendo la colaboración internacional con países productores de drogas para desarticular los carteles. Además, ha aumentado el uso de tecnología en la vigilancia fronteriza y en la lucha contra los narcóticos. Otras estrategias importantes incluyen la aplicación de sanciones económicas y la detención de líderes de organizaciones criminales.