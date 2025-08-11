Atención clientes de Walmart en EE. UU.: gracias a este nuevo sistema, puedes registrar tus propias compras

Walmart ha lanzado un innovador sistema que permite a los clientes registrar sus compras sin necesidad de asistencia. Esta nueva funcionalidad promete una experiencia más ágil y autónoma en las tiendas.

Con este sistema, los usuarios podrán realizar el proceso de forma más rápida, eliminando las largas filas en caja. La tecnología busca simplificar y optimizar la compra en cada visita.

Registra tus propias compras en Walmart

Las cajas de autopago son sistemas automáticos que posibilitan que los clientes realicen sus compras sin necesidad de un cajero. Estos dispositivos escanean los artículos, calculan el total de la compra y permiten el pago mediante tarjeta o efectivo, otorgando mayor independencia al usuario.

Además de hacer el proceso de pago más rápido, las terminales de autopago ayudan a disminuir las filas y permiten a los comercios reducir la cantidad de personal en las cajas. Con el tiempo, estas máquinas se actualizan con nuevas funcionalidades, como la verificación de edad o la capacidad de escanear varios productos de forma simultánea.

Walmart y su uso de la IA

Walmart emplea distintas soluciones de inteligencia artificial para perfeccionar la experiencia de compra y optimizar sus procesos operativos. Utiliza algoritmos de IA en la gestión de inventarios, la anticipación de la demanda y la personalización de ofertas para los consumidores.