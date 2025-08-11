Atención clientes de Walmart en EE. UU.: gracias a este nuevo sistema, puedes registrar tus propias compras
Ahora, los clientes de Walmart en EE. UU. pueden registrar sus compras de manera más rápida y eficiente con un nuevo sistema que facilita la experiencia de compra.
Walmart ha lanzado un innovador sistema que permite a los clientes registrar sus compras sin necesidad de asistencia. Esta nueva funcionalidad promete una experiencia más ágil y autónoma en las tiendas.
Con este sistema, los usuarios podrán realizar el proceso de forma más rápida, eliminando las largas filas en caja. La tecnología busca simplificar y optimizar la compra en cada visita.
PUEDES VER: Estas son las promociones bancarias que ofrece Walmart a través de su tarjeta de crédito en EE. UU.
Registra tus propias compras en Walmart
Las cajas de autopago son sistemas automáticos que posibilitan que los clientes realicen sus compras sin necesidad de un cajero. Estos dispositivos escanean los artículos, calculan el total de la compra y permiten el pago mediante tarjeta o efectivo, otorgando mayor independencia al usuario.
Además de hacer el proceso de pago más rápido, las terminales de autopago ayudan a disminuir las filas y permiten a los comercios reducir la cantidad de personal en las cajas. Con el tiempo, estas máquinas se actualizan con nuevas funcionalidades, como la verificación de edad o la capacidad de escanear varios productos de forma simultánea.
Walmart y su uso de la IA
Walmart emplea distintas soluciones de inteligencia artificial para perfeccionar la experiencia de compra y optimizar sus procesos operativos. Utiliza algoritmos de IA en la gestión de inventarios, la anticipación de la demanda y la personalización de ofertas para los consumidores.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90