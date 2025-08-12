Confirmado: Walmart presentó este moderno programa de entrega de productos en Arkansas

En la era de los avances tecnológicos, muchas empresas deben adaptarse a los cambios en el consumo y las necesidades de las personas. Por ello, Walmart presentó un programa piloto para entregar productos solicitados directamente en los domicilios de Bentonville, Arkansas. El tiempo de llegada será de menos de una hora y se utilizarán vehículos no tripulados.

Drones de Walmart

Este plan inicial de entrega de pedidos con drones en Bentonville busca satisfacer las necesidades de los usuarios en tiempo récord. Los productos llegarán en 30 minutos y el proyecto ya había comenzado en la ciudad de origen de la compañía. La iniciativa se suma a su experiencia en el uso de esta tecnología, posicionándola como líder en innovación minorista y entregas rápidas.

Este camino inició en 2020 y marca el último paso en una trayectoria junto a Zipline y Flytrex. Desde entonces, ha completado más de 150.000 entregas en varios estados. Ahora busca probar nuevos sistemas o socios que, por el momento, se desconocen. Aunque otras empresas utilizan este medio de reparto, Walmart asegura tener la red de drones más grande de Estados Unidos, con cobertura en 100 tiendas de cinco estados: Texas, Florida, Arkansas, Carolina del Norte y Virginia.

Un estudio revela que los clientes que utilizan un servicio de entrega rápida y efectiva suelen recurrir a él con mayor frecuencia, lo que incrementa los ingresos de las compañías, duplicándolos tras el primer uso y cuadruplicándolos después del cuarto. Los drones podrán transportar objetos de hasta 1,1 kilogramos, como frutas, huevos, medicamentos sin receta y artículos esenciales para el hogar.

Cubren un radio de 9,6 km desde los establecimientos autorizados y alcanzan velocidades de hasta 104 km/h. Operan bajo los lineamientos de la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que garantiza seguridad y eficiencia. Recientemente, este servicio de delivery se amplió en Atlanta, Charlotte, Houston, Orlando y Tampa, aunque el precio del plan inicial aún no se ha revelado.

Inicios de Walmart

Fundada en Rogers, Arkansas, en 1962 por Sam Walton, la compañía inició bajo el nombre Wal-Mart Discount City y, junto a su hermano Bud, se constituyó oficialmente como Walmart Stores, Inc. Aunque la primera tienda de Walton, llamada Walton’s Five and Dime, se encontraba en Bentonville, el primer establecimiento con el nombre Walmart abrió en Rogers.