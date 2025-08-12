Insólito hecho. Recientemente, el Departamento de Policía de Granville, Nueva York, Estados Unidos, emitió una solicitud de arresto para un individuo que fue acusado de exhibir sus genitales en múltiples localidades, entre las que se incluye Virginia Occidental.

Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando los incidentes y piden la colaboración de toda la comunidad para identificar y localizar al sospechoso, quien podría enfrentar cargos por conducta indecente. En Líbero, te contamos todos los detalles y qué más se sabe sobre esta persona.

Reportan la búsqueda y arresto de hombre que se exhibió frente a menor en Walmart

Wboy.com y otros medios internacionales, además del Departamento de Policía de Granville, compartieron el comunicado en el que solicita, de manera inmediata, la colaboración de la ciudadanía para localizar a Robert Edward Smith Jr., un hombre de 42 años originario de Virginia.

Sujeto es buscado en EE.UU. tras exhibirse frente a menor en Walmart.

Se informó que, a aquel sujeto, está en la mira de las autoridades por presuntamente haber exhibido sus genitales a una menor en el Walmart de Granville el pasado 30 de julio.

Asimismo, según la información proporcionada por la policía, Smith habría continuado con su comportamiento delictivo en varias tiendas, incluyendo TJ Maxx, Old Navy y Dollar General, antes de escapar en su vehículo.

En ese sentido, las autoridades también indicaron que el sospechoso podría estar vinculado a incidentes similares ocurridos en Cambridge y St. Clairsville, Ohio, así como en South Strabane, Pensilvania, y Triadelphia, Virginia Occidental, todos aquel miércoles.

¿Qué le espera a Smith tras exhibirse frente a una menor en popular Walmart?

Por otro lado, es bueno saber que las autoridades de dicho estado aseguraron que existen órdenes de arresto emitidas contra Smith, quien será extraditado a Virginia Occidental tras su captura.

No obstante, hasta el momento no se conoce más información al respecto ni su paradero.