Ojo, clientes de Walmart | Ofrecen recompensa de $500 por información de dos sospechosos tras robo de televisor en tienda
Un testigo y autoridades solicitaron la colaboración del público para poder identificar a los delincuentes de Walmart.
¡Atención! La policía de Carson City, en Estados Unidos, decidió poner en marcha una operación exhaustiva con la finalidad de localizar a dos sospechosos implicados en el robo de un televisor en Walmart, el cual se llevó a cabo el pasado 26 de junio. La situación generó gran preocupación entre la comunidad.
PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
Vecinos no dudaron en colaborar con la Oficina del Sheriff al revelar algunas características de las vestimentas de estas personas. No obstante, un testigo secreto ha ofrecido una recompensa de $500 por información relevante sobre estos hombres, en relación con el robo del producto. AQUÍ todo lo que sabe.
$500 por información de dos sospechosos tras robo de TV en Walmart
KoloTV y otros medios reportaron que, un testigo anónimo de este hecho, ofreció una recompensa de 500 dólares por información que conduzca a la identificación de estos dos sospechosos, implicados en el robo de un TV en el Walmart de Carson City.
Como se recuerda, el incidente que se llevó a cabo en dicho lugar, sorprendió a los fieles clientes de la empresa estadounidense hace unos meses atrás, pero, hasta el momento, no se conoce paradero de los delincuentes.Darán recompensa por datos sobre los dos sospechosos que robaron televisión en Walmart.
Los testigos expresaron que uno de los sospechosos llevaba una camisa a cuadros azul, pantalones color canela y zapatillas Nike negras, mientras que el segundo se encontraba vestido con una camiseta gris oscura, pantalones vaqueros y zapatillas de tenis grises. Pese a ello, no se compartió más datos.
Autoridades y la policía insta a la comunidad a participar en la ubicación de los sospechosos
En medio de la investigación y avance del caso, las autoridades no han dudado en instar a cualquier persona que posea información relevante comunicarse con el Departamento del Sheriff de Carson City al número (775) 887-2008.
Asimismo, pueden comunicarse de manera directa con Secret Witness al (775) 322-4900.
