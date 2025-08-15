Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) compartió una importante noticia sobre una nueva actualización de la administración de Donald Trump, la cual está implementando el 'Proyecto de Regresa a Casa', el cual ayudará a incrementar las autodeportaciones de los inmigrantes indocumentados, esto mediante la plataforma CBP Home.

Tal como informó USCIS, el gobierno del republicano brindará un boleto de avión sin ningún costo y también dará un bono de hasta 1.000 dólares para todos lo que decidan retornar a su país de origen de manera voluntaria. En esta nota de Líbero todos los detalles y más sobre esta nueva medida que ocasionará un gran cambio en los extranjeros y su sueño americano.

Inmigrantes ilegales podrán volver gratis a sus países y recibirán bonos de US$1.000

Mediante un comunicado en la plataforma X, anteriormente Twitter, USCIS evidenció que la administración Trump se encuentra promoviendo el 'Proyecto de Regresa a Casa', una iniciativa que tiene objetivo de que una gran cantidad de inmigrantes indocumentados regresen a sus naciones de origen.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que la aplicación CBP Home tiene como objetivo prevenir deportaciones masivas, permitiendo a los extranjeros gestionar su salida del país sin enfrentar repercusiones legales.

Inmigrantes ilegales podrán volver gratis a sus países y recibirán bonos de US$1.000.

En medio de esta novedad, se confirmó un bono de 1.000 dólares para aquellos inmigrantes indocumentados que decidan utilizar la aplicación CBP Home para autodeportarse. Si bien, Donald Trump anunció públicamente esta medida, diversos informes sugieren que el cumplimiento del pago no ha sido uniforme en todos los casos.

Pese a estas complicaciones, USCIS sigue apoyando esta estrategia con la intención de reducir la cantidad de inmigrantes indocumentados en el país americano.