Inmigrante dueño de un restaurante en Nueva York es detenido por ICE en un control migratorio: "A la espera de la ejecución de…"

You Chen Yang, un hombre de 56 años originario de China, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 14 de julio en Nueva York. Yang, que ha vivido en Estados Unidos por más de tres décadas, fue arrestado durante una cita en una oficina migratoria local, creyendo que se trataba de un procedimiento rutinario.

Yang, residente del condado de Wyoming y propietario de un restaurante en Perry, se encontraba en proceso de obtener su residencia permanente al momento de su detención. Según el abogado de la familia, contaba con autorización legal para trabajar en el país.

¿Por qué ICE detuvo al inmigrante chino durante un control de inmigración?

El ICE en Buffalo informó que la detención se realizó por una orden de deportación emitida hace más de 20 años, en 2002. Aseguran que Yang tuvo oportunidad de ejercer su derecho al debido proceso, pero permaneció prófugo desde entonces. Sin embargo, la familia afirma que siempre cumplió con las citas migratorias programadas y no esperaba que este control fuera distinto a los otros.

Elizabeth, hija de Yang, declaró que su padre recibió asesoría legal que le indicó que su caso estaba avanzando favorablemente, especialmente tras la reciente aprobación del primer paso para obtener la residencia permanente. La familia está consternada por la detención y mantiene la esperanza de que el proceso se resuelva pronto.

La administración de Trump aumentó las metas de arrestos del ICE.

Declaración oficial del gobierno sobre la detención del inmigrante en Nueva York

Las autoridades federales subrayaron en un comunicado sobre la redada que el ICE está enfocado en detener a inmigrantes indocumentados que representen un riesgo para la seguridad pública o que tengan órdenes finales de deportación. Por ello, actualmente "Yang se encuentra bajo custodia a la espera de la ejecución de su orden de expulsión de Estados Unidos".

ICE continúa con redadas bajo la política migratoria de la administración Trump

Este arresto forma parte de una estrategia nacional impulsada por el presidente Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional para incrementar la captura y deportación de inmigrantes sin estatus legal. En mayo, el gobierno elevó la meta diaria de arrestos migratorios a 3.000 personas.