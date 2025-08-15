Greg Abbott sorprende a inmigrantes en Texas: estas son las nuevas leyes que impactan principalmente a indocumentados

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha vuelto a poner en el centro del debate la inmigración al firmar varias leyes que impactan directamente a los inmigrantes indocumentados en el estado. Estas medidas, diseñadas para fortalecer la seguridad fronteriza y frenar la inmigración ilegal, han provocado un intenso debate público.

Estas son las nuevas leyes de inmigración aprobadas por Greg Abbott para Texas en 2025

El gobierno de Texas ha aprobado leyes que aumentan la autoridad de los condados para trabajar directamente con ICE en temas de inmigración, como la ley SB4.

Ley SB8 (vigente desde enero de 2026):

Obliga a los 254 condados de Texas a firmar acuerdos 287(g) con ICE.

Las cárceles públicas y privadas deben colaborar con ICE para verificar el estatus migratorio de los detenidos.

Creación de la División de Seguridad Nacional (SB36, desde septiembre de 2025):

Nueva división dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Encargada de planificar y fortalecer la seguridad fronteriza en el estado.

Ley SB4 (en disputa legal):

Propone criminalizar el ingreso o reingreso ilegal a Texas.

Permite a los jueces ordenar la deportación con penas de hasta 20 años para quienes no acaten.

Cambios en políticas de residencia permanente por USCIS:

Actualización del Manual de Políticas que afecta a solicitantes de green card en Texas y todo EE. UU.

Refuerza criterios de entrevistas para asilados, refugiados y familiares con solicitudes de ajuste de estatus (Formulario I-485).

Mejora la revisión de matrimonios y relaciones familiares para evitar fraudes y garantizar la autenticidad.

¿Qué es el programa Operation Take Back America?

Operation Take Back America es un memorando firmado por el Departamento de Estado (DOS) el 8 de abril de este año. Este programa en Texas busca:

Detener el aumento de la inmigración ilegal.

Erradicar por completo a los cárteles de droga y a las organizaciones criminales transnacionales.

Crear grupos de trabajo enfocados en la seguridad nacional.

Reactivar la pena de muerte.

Para cumplir con estos objetivos, la administración Trump anunció que emplearía los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) y del Programa ‘Proyecto Vecindario Seguro’ (PSN) para impulsar esta iniciativa.

Estos casos involucran inmigración ilegal y crimen organizado.

¿Existen límites en el mandato de los gobernadores de Texas?

No, Texas no establece límites de mandato para sus gobernadores. Según la Constitución del estado, un gobernador puede ser reelegido sin límite, sirviendo períodos consecutivos de cuatro años.

Esto significa que un gobernador puede mantenerse en el cargo todo el tiempo que los votantes decidan. A diferencia de varios otros estados y de la presidencia de EE. UU., Texas permite una continuidad ilimitada en este puesto.