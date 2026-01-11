0

¡ATENCIÓN, fanáticos! Mills by Millie Bobby Brown llega a Walmart con una colección inclusiva y asequible

Moda joven, inclusiva y accesible: Mills by Millie Bobby Brown llega a Walmart con prendas pensadas para jugar, experimentar y expresarse.

Gabriela Zevallos
Millie Bobby Brown presenta Mills, su nueva marca de moda inclusiva y accesible junto a Walmart.
Millie Bobby Brown presenta Mills, su nueva marca de moda inclusiva y accesible junto a Walmart. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Millie Bobby Brown continúa expandiendo su universo creativo con el lanzamiento de Mills, una marca de moda que refleja su visión personal, su amor por la autoexpresión y su compromiso con la accesibilidad. Inspirada en sus primeras experiencias explorando el estilo, la actriz y empresaria presenta una colección diseñada para acompañar a las nuevas generaciones en su camino de descubrimiento.

USCIS congela solicitudes de ciudadanos de 39 países de "alto riesgo" en EE. UU.

PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes: USCIS suspende BENEFICIOS y congela solicitudes de ciudadanos de 39 países de "alto riesgo"

Con una propuesta emocionante, cómoda e inclusiva, la marca apuesta por prendas que invitan a experimentar sin reglas. Gracias a su alianza con Walmart, Mills llega a millones de personas con precios accesibles, reafirmando que la moda puede ser divertida, actual y para todos.

Una colección pensada para explorar el estilo

La propuesta de Mills by Millie Bobby Brown se centra en esos primeros momentos de curiosidad por la moda, cuando vestirse es un juego y una forma de expresión personal. La colección está diseñada para que cada persona encuentre las prendas que la hagan sentirse auténtica y segura.

Walmart

Millie Bobby Brown presenta Mills, su nueva marca de moda inclusiva y accesible junto a Walmart.

El surtido incluye vestidos, faldas, tops, denim, ropa de dormir y ropa interior, con una paleta de colores vibrante, gráficos llamativos y detalles especiales. Elementos femeninos como bordados, apliques florales y encajes se combinan con cortes modernos y funcionales.

Moda accesible con diseño y comodidad

Además de su estética fresca, la colección prioriza la comodidad y la practicidad. Prendas con shorts integrados, sujetadores incorporados y siluetas relajadas permiten un uso cotidiano sin sacrificar estilo, adaptándose a distintas necesidades y momentos del día.

Uno de los pilares clave de la marca es la accesibilidad: los precios van desde $10.50 en ropa interior hasta $26.50 en jeans de pierna ancha, reforzando la misión compartida con Walmart de democratizar la moda y acercar las tendencias a un público amplio.

Lo más visto

  1. PELIGRO para inmigrantes: USCIS suspende BENEFICIOS y congela solicitudes de ciudadanos de 39 países de "alto riesgo"

  2. ALERTA, beneficiarios SNAP: lo que SÍ y lo que NO podrás comprar con los cupones de alimentos en 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano