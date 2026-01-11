¡ATENCIÓN, fanáticos! Mills by Millie Bobby Brown llega a Walmart con una colección inclusiva y asequible

Millie Bobby Brown continúa expandiendo su universo creativo con el lanzamiento de Mills, una marca de moda que refleja su visión personal, su amor por la autoexpresión y su compromiso con la accesibilidad. Inspirada en sus primeras experiencias explorando el estilo, la actriz y empresaria presenta una colección diseñada para acompañar a las nuevas generaciones en su camino de descubrimiento.

Con una propuesta emocionante, cómoda e inclusiva, la marca apuesta por prendas que invitan a experimentar sin reglas. Gracias a su alianza con Walmart, Mills llega a millones de personas con precios accesibles, reafirmando que la moda puede ser divertida, actual y para todos.

Una colección pensada para explorar el estilo

La propuesta de Mills by Millie Bobby Brown se centra en esos primeros momentos de curiosidad por la moda, cuando vestirse es un juego y una forma de expresión personal. La colección está diseñada para que cada persona encuentre las prendas que la hagan sentirse auténtica y segura.

Millie Bobby Brown presenta Mills, su nueva marca de moda inclusiva y accesible junto a Walmart.

El surtido incluye vestidos, faldas, tops, denim, ropa de dormir y ropa interior, con una paleta de colores vibrante, gráficos llamativos y detalles especiales. Elementos femeninos como bordados, apliques florales y encajes se combinan con cortes modernos y funcionales.

Moda accesible con diseño y comodidad

Además de su estética fresca, la colección prioriza la comodidad y la practicidad. Prendas con shorts integrados, sujetadores incorporados y siluetas relajadas permiten un uso cotidiano sin sacrificar estilo, adaptándose a distintas necesidades y momentos del día.

Uno de los pilares clave de la marca es la accesibilidad: los precios van desde $10.50 en ropa interior hasta $26.50 en jeans de pierna ancha, reforzando la misión compartida con Walmart de democratizar la moda y acercar las tendencias a un público amplio.