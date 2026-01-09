ATENCIÓN con Walmart de Chambersburg: policía busca a una mujer por robo y se ofrece RECOMPENSA EN EFECTIVO por información

La Policía Estatal de Pensilvania, en Chambersburg, investiga un incidente ocurrido en un Walmart local, donde una mujer intentó sustraer productos sin pagarlos. Las autoridades solicitan la colaboración del público y ofrecen una recompensa en efectivo a quienes proporcionen información que conduzca a su identificación y arresto.

Policía investiga a mujer por robo en Walmart de Chambersburg.

¿Cómo ocurrió el robo en Walmart de Chambersburg?

Según información proporcionada por Tri-State Alert, los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2025, alrededor de las 6:00 p.m., en el Walmart ubicado en 1730 Lincoln Way East, en Guilford Township, condado de Franklin. La sospechosa fue captada en video mientras intentaba registrar menos artículos de los que realmente llevaba en la terminal de autopago.

Cuando la transacción fue rechazada, la mujer intentó salir del establecimiento con los productos, pero fue interceptada por el personal de Prevención de Pérdidas. Aunque los artículos fueron recuperados, la sospechosa se negó a identificarse y se retiró del lugar sin cooperar.

¿Cómo ayudar y obtener una recompensa en efectivo?

La Policía Estatal de Pensilvania hace un llamado a cualquier persona que tenga información sobre este caso para que se comunique con la estación de Chambersburg al 717-264-5161 o a través de la línea gratuita PSP Tips al 1-800-472-8477.

Quienes proporcionen información útil podrían ser elegibles para recibir una recompensa en efectivo, destinada a casos que conduzcan a arrestos, a la resolución de delitos sin resolver, o a la localización de fugitivos o personas desaparecidas. El dinero de estas recompensas proviene de fondos obtenidos por decomiso de bienes y no de los contribuyentes.

Las autoridades enfatizan que toda la información difundida es precisa hasta la fecha de publicación y podría actualizarse a medida que avance la investigación.