ALERTA ROJA en Walmart de Michigan: evacuación masiva tras AMENAZA DE BOMBA en Houghton Lake genera PÁNICO

Una amenaza de bomba en el Walmart de Houghton Lake, en el condado de Roscommon, desató este jueves una evacuación masiva que generó pánico entre clientes y empleados. La alarma movilizó a varias agencias policiales y cuerpos de emergencia mientras se verificaba el riesgo dentro de la tienda.

La situación también afectó a las escuelas cercanas, que activaron el 'Modo Seguro' como medida preventiva. Durante varias horas, el operativo policial y de bomberos mantuvo la zona cerrada y protegida, mientras los residentes y trabajadores observaban la respuesta de las autoridades.

Operativo policial y medidas de seguridad

El reporte inicial llegó alrededor de las 11.19 a. m. a través de la Línea de Información del FBI, alertando sobre un posible explosivo dentro del Walmart. Inmediatamente, oficiales del Departamento de Policía del Municipio de Denton, la Oficina del Sheriff del Condado de Roscommon y la Policía Estatal de Michigan acudieron al lugar, asegurando el área y coordinando la evacuación.

Alarma en Walmart de Michigan por amenaza de bomba.

Para garantizar la seguridad, los departamentos de bomberos de Denton y Roscommon colaboraron en el operativo, mientras que los perros detectores de explosivos realizaron un rastreo completo del edificio. La prioridad fue proteger a todas las personas presentes y mantener el orden en el área circundante.

Finalización del operativo y retorno a la normalidad

Tras varias horas de revisión minuciosa, las autoridades confirmaron que no se encontró ningún dispositivo ni amenaza creíble en el Walmart de Houghton Lake. La evacuación se levantó alrededor de las 3.15 p. m., y se permitió que clientes y empleados regresaran a la tienda.

Las autoridades agradecieron al público por su cooperación y calma durante el incidente, recordando la importancia de seguir los protocolos de seguridad en situaciones de emergencia. Este operativo demuestra la rapidez y coordinación de las fuerzas de seguridad ante amenazas potenciales.