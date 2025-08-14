Los Angeles Times y otros medios internacionales informaron sobre la última acción del presidente Donald Trump, quien asumió el control de la Policía de Washington D.C. el último lunes 11 de agosto, al activar a aproximadamente 800 tropas de la Guardia Nacional en un esfuerzo por "restablecer el orden público" en la capital.

Esta drástica medida se basa en una cláusula del Home Rule Act, que regula la autonomía de la ciudad desde 1973. ¿Qué pasará ahora con los inmigrantes y ciudadanos de esta concurrida zona? AQUÍ todo lo que se sabe.

Confirman el aumento de presencia de agentes y Guardia Nacional en este estado

Según informó la prensa, la presencia de agentes federales y miembros de la Guardia Nacional han ido aumentando notablemente en las calles de la ciudad, esto en respuesta a la campaña del mandatario contra el crimen y la delincuencia.

Revelan aumento de presencia de agentes y Guardia Nacional en este estado de EE. UU.

A partir de la noche anterior, diversas agencias, incluyendo el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA), intensificaron sus patrullajes, estableciendo puntos de control en varias áreas y operando las 24 horas.

Asimismo, en la emblemática Esplanada Nacional, se observaron vehículos blindados acompañados por tropas de la Guardia Nacional, convocadas por el republicano, quien declaró una "Emergencia de Seguridad Pública" para combatir lo que él considera una "ola de crímenes" en la capital, una afirmación que ha sido rechazada por las autoridades locales.

¿Qué más expuso la portavoz de la Casa Blanca luego del aumento de presencia de agentes?

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a Fox News que un grupo de trabajo multiagencia, creado por el presidente y otros funcionarios, llevó a cabo operaciones en siete distritos.

Con ello, se llevó a cabo un total de 45 arrestos por delitos de agresión y la detención de 29 inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales enfrentaban órdenes de deportación.