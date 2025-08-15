Trump anuncia la peor noticia: redadas y expulsión de personas sin hogar en Washington D.C.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado gran controversia tras revelar un nuevo plan que contempla la expulsión de personas sin hogar en Washington D.C. Esta sorpresiva estrategia incluye el despliegue de la Guardia Nacional y el refuerzo de la seguridad mediante la intervención de agentes del FBI.

Vale precisar que la orden también está enfocada en implementar políticas que aborden la problemática de los campamentos urbanos. ¿A dónde irán este grupo de extranjeros y personas sin hogar? ¿Qué se sabe de las nuevas redadas? AQUÍ todos los detalles.

Nuevas redadas y expulsión de personas sin hogar en Washington D.C.

Según 'La estrella de Panamá', 'The New York Times' y otros medios internacionales informaron que el republicano Trump, mediante TruthSocial, confirmó que las personas sin hogar deberían abandonar "de inmediato" la capital de EE. UU., prometiendo su reubicación "lejos" y la encarcelación de quienes considere criminales.

Confirman redadas y expulsión de personas sin hogar en Washington D. C.

Asimismo, el mandatario ordenó el despliegue de la Guardia Nacional y asumió el control operativo de la policía local, además de anunciar patrullajes nocturnos con agentes del FBI, asegurando que Washington se convertirá mucho "más segura y bella que nunca".

Al respecto, la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, calificó estas acciones como "improcedentes" y "desconcertantes", destacando que la criminalidad ha alcanzado niveles mínimos históricos, según datos de la Policía Metropolitana de Washington D.C.

¿Por qué se anunció esta medida, según Trump?

Por otro lado, es bueno saber que esta iniciativa, que se lleve a cabo bajo la supervisión directa de la policía local por parte del gobierno federal, tiene como objetivo, según declaraciones de Trump, "liberar" a la capital de la delincuencia y el desorden.

No obstante, las estadísticas oficiales indican una disminución en los delitos violentos, lo que genera cuestionamientos sobre la necesidad de esta radical medida.