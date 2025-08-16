0
Influencer latina es capturada por ICE mientras realizaba una transmisión en vivo en Los Ángeles

Una inmigrante fue detenida por agentes de ICE mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la red social TikTok, después de que rodearan su vehículo.

Miguel Reyes
Tatiana Martínez fue capturada por ICE mientras realizaba un video en vivo por TikTok.
Tatiana Martínez fue capturada por ICE mientras realizaba un video en vivo por TikTok.
Muchos inmigrantes se han visto afectados por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que terminan con detenciones y traslados a centros donde esperan su deportación. Lo ocurrido en Los Ángeles causó gran conmoción en el condado, ya que una mujer fue arrestada mientras transmitía un video en vivo para sus redes sociales.

Inmigrante latina detenida

Tatiana Martínez es una creadora de contenido de origen latino que comparte videos en redes sociales. Con más de 30.000 seguidores en TikTok, se hizo conocida por alertar a la comunidad inmigrante sobre las redadas realizadas por ICE y por denunciar los abusos cometidos por el personal federal.

El pasado viernes 15 de agosto, ella realizaba una transmisión en vivo en la plataforma digital cuando fue interceptada por personal federal y detenida. La situación generó preocupación entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Testigos también captaron el momento en que los oficiales rodearon su auto Tesla, la obligaron a descender del vehículo y la esposaron, pese a que ella manifestó que no se resistiría.

Además, reportes locales señalaron que, antes de ser trasladada a un centro de detención, Martínez fue llevada a un hospital debido a que perdió el conocimiento. Hasta el momento, no se conoce con certeza a qué establecimiento penitenciario fue enviada ni cuál es su situación legal. Sus familiares y defensores exigen que se respete su integridad física y su derecho a la libertad de expresión.

Esta persona realizaba videos que, para la comunidad migrante, eran una herramienta de gran importancia para conocer las operaciones de las agencias migratorias. Hasta el momento, ICE no ha emitido un comunicado oficial, lo que refleja una vez más la tensión que existe entre el gobierno de Estados Unidos y los extranjeros que residen en el país.

Susto en los influencers

Esta detención también ha generado un clima de incertidumbre entre otros creadores de contenido con temáticas similares. Varios de ellos han expresado su preocupación, pues consideran que este arresto podría ser un mensaje claro para censurar las denuncias sobre la situación de los migrantes en el territorio estadounidense.

