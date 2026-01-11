Exsoldado venezolano asegura que EE.UU. usó un ARMA SECRETA para capturar a Maduro: "Jamás vi algo así"

El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación en Caracas que resultó en la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado inmediato a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

El operativo, bautizado por Washington como parte de una intervención militar y judicial de gran escala, marcó uno de los eventos más significativos en la política internacional reciente.

Declaraciones de un exmilitar sorprenden por su descripción

En medio de este contexto, un exsoldado venezolano que asegura haber sido testigo del operativo relató que las fuerzas estadounidenses emplearon tecnología bélica altamente sofisticada, algo que describió como “nunca visto antes” en confrontaciones similares.

Un relato estremecedor pone bajo la lupa el uso de armas avanzadas durante la intervención.

Según los detalles que circulan, la tecnología habría provocado efectos físicos intensos en las filas defensoras incluyendo síntomas como mareos y desorientación aunque no hay confirmación oficial de qué tipo de arma específica se utilizó o incluso si fue exactamente un “arma sonora” como describen algunos testimonios mediáticos.

Qué se sabe del operativo real según fuentes internacionales

Informes de medios y análisis independientes señalan que la captura de Maduro fue parte de una misión compleja que involucró fuerza aérea, apoyo de inteligencia y acciones coordinadas con unidades especiales.

En Caracas, el operativo habría incluido ataques aéreos y despliegue de tropas en varios puntos estratégicos alrededor de la residencia del líder venezolano, según reportes internacionales.

EE.UU. enfrenta escrutinio internacional por la acción

La intervención ha generado reacciones mixtas en la comunidad global. Mientras algunos gobiernos y analistas respaldan la acción por su objetivo declarado de perseguir cargos criminales, otros la han criticado como una violación a la soberanía nacional de Venezuela y del derecho internacional.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente el uso de ninguna “arma secreta” fuera de la tecnología militar convencional empleada por sus fuerzas en operaciones especiales. Cualquier declaración sobre armas no confirmadas sigue siendo materia de especulación.

Maduro enfrenta cargos federales en EE.UU.

Tras su captura y traslado a territorio estadounidense, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron presentados ante un tribunal federal en Nueva York, donde se les imputan cargos que incluyen conspiración relacionada con narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos graves.

Mientras su situación legal avanza en Estados Unidos, el caso continúa generando repercusiones diplomáticas y políticas en toda América Latina y el mundo.