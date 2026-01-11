Trump ALERTA a todos con la posibilidad que Marco Rubio sea presidente de Cuba: "Me suena bien"

Fiel a su estilo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a causar controversia, esta vez al no descartar que su secretario de Estado, Marco Rubio, podría estar pronto a estrenar un nuevo empleo, pero uno que nadie vio venir: presidente de Cuba.

Esto dijo Trump sobre la posibilidad de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

El controversial hecho tuvo lugar en Truth Social, cuando Trump, desde su cuenta oficial, respondió a la publicación de un usuario que bromeó con la posibilidad de que Rubio, estadounidense pero hijo de inmigrantes cubanos, sería el próximo presidente de Cuba, isla caribeña que esta a nada de cumplir 70 años a manos de la dictadura comunista que no solo ha provocado el éxodo masivo de millones, sino también ha llevado a la extrema a su población.

Ante esto, el mandatario republicano reposteó la publicación con una respuesta: "Me suena bien", ello implicaría un trabajo adicional a los tantos que Rubio ha asumido desde que Trump inició su segundo mandato en enero de 2025 y, como detalla el New York Post, le habría valido una serie de memes en Internet.

Sin embargo, este comentario llega en un momento donde la tensión entre al Casa Blanca y el régimen de La Habana aumenta cada vez más, no solo porque tras la captura de Nicolás Maduro se cortará el flujo de petróleo a la isla, sino que el propio Trump ha asegurado que al sistema cubano le queda "poco tiempo".

A esto, el propio Marco Rubio añadió más leña al fuego con una reciente declaración: "Si viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado. Al menos un poco".

Marco Rubio: los memes en Internet por sus trabajos en la administración Trump

En la actualidad, Marco Rubio es secretario de Estado, pero también asesor de seguridad nacional y archivista nacional interino. Asimismo, se desempeñó como administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) tan solo en agosto de 2025.

La lista de memes se acumula, poniéndolo como presidente de Venezuela hasta gobernador de Minnesota, secretario general de Groenlandia, o también gerente general de los Miami Dolphins, equipo del cual Rubio es hincha. Por lo general, estos toman como imagen la postura de Rubio cuando Trump tuvo su incómoda reunión pública junto a Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.

Consciente de su viralidad en redes sociales, de momento, Rubio ha descartado categóricamente que tenga planeado ser entrenado en jefe y gerente general de los Miami Dolphins:

"Normalmente, no respondo los rumores en línea, pero siento la necesidad de hacerlo en este momento. No seré candidato a los puestos actualmente vacantes de HC y GM de los Miami Dolphins. Aunque nunca se sabe lo que el futuro traería, ahora mismo mi atención debe centrarse en los acontecimientos mundiales y también en los valiosos archivos de los Estados Unidos de América", dijo en su cuenta oficial de X.