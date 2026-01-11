0
EE.UU. tendrá su PRIMER feriado largo de 2026: esta es la fecha exacta para planear vacaciones

Estados Unidos ya tiene definido su primer fin de semana largo de 2026. El feriado nacional permitirá descanso y planificación de viajes.

Dara Rojas
EE.UU. tendrá fin de semana largo por feriado federal.
EE.UU. tendrá fin de semana largo por feriado federal. | Composición: Líbero/ Dara Rojas
Con el inicio de un nuevo año, el calendario federal de Estados Unidos vuelve a activar sus días festivos oficiales. En total, serán 11 feriados federales que impactan directamente en la rutina laboral, los servicios públicos y la actividad bancaria.

Estas fechas representan pausas clave para millones de trabajadores, ya que permiten descanso, viajes cortos o simplemente organizar trámites con anticipación.

Enero trae el primer fin de semana largo del año

Aunque el 1 de enero ya marcó el inicio del calendario festivo, el primer feriado largo a nivel nacional llegará pocos días después. El lunes 19 de enero de 2026 será día no laborable para los empleados federales, dando lugar a un fin de semana extendido en todo el país.

Feriados

19 de enero será el primer feriado largo de 2026 en Estados Unidos.

Por qué el 19 de enero es feriado en todo EE.UU.

El tercer lunes de enero está reservado para conmemorar el Día de Martin Luther King, Jr., una fecha dedicada a recordar la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial. Desde 1983, este día es reconocido oficialmente como feriado federal obligatorio.

Según información publicada por USA.gov, muchas personas aprovechan esta jornada no solo para descansar, sino también para participar en actividades comunitarias, homenajes y eventos públicos.

Qué servicios cierran durante el feriado

Como ocurre con todos los feriados federales, el 19 de enero permanecerán cerrados:

  • Bancos
  • Oficinas gubernamentales
  • Algunas empresas privadas

Sin embargo, los cajeros automáticos y las plataformas de banca digital suelen operar con normalidad. Se recomienda verificar horarios específicos, ya que algunas instituciones pueden modificar su atención.

Lista completa de feriados federales en EE.UU. para 2026

Estos son los días festivos oficiales establecidos en el calendario federal:

  • Día de Martin Luther King, Jr.: 19 de enero
  • Día de los Presidentes: 16 de febrero
  • Día de los Caídos (Memorial Day): 25 de mayo
  • Juneteenth: 19 de junio
  • Día de la Independencia: 4 de julio
  • Día del Trabajo: 7 de septiembre
  • Columbus Day: 12 de octubre
  • Día de los Veteranos: 11 de noviembre
  • Acción de Gracias: 26 de noviembre
  • Navidad: 25 de diciembre
