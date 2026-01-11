- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- River Plate vs Millonarios
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
EE.UU. tendrá su PRIMER feriado largo de 2026: esta es la fecha exacta para planear vacaciones
Estados Unidos ya tiene definido su primer fin de semana largo de 2026. El feriado nacional permitirá descanso y planificación de viajes.
Con el inicio de un nuevo año, el calendario federal de Estados Unidos vuelve a activar sus días festivos oficiales. En total, serán 11 feriados federales que impactan directamente en la rutina laboral, los servicios públicos y la actividad bancaria.
PUEDES VER: ICE separó a una madre de su hijo enfermo: murió de cáncer mientras ella estaba detenida
Estas fechas representan pausas clave para millones de trabajadores, ya que permiten descanso, viajes cortos o simplemente organizar trámites con anticipación.
Enero trae el primer fin de semana largo del año
Aunque el 1 de enero ya marcó el inicio del calendario festivo, el primer feriado largo a nivel nacional llegará pocos días después. El lunes 19 de enero de 2026 será día no laborable para los empleados federales, dando lugar a un fin de semana extendido en todo el país.
19 de enero será el primer feriado largo de 2026 en Estados Unidos.
Por qué el 19 de enero es feriado en todo EE.UU.
El tercer lunes de enero está reservado para conmemorar el Día de Martin Luther King, Jr., una fecha dedicada a recordar la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial. Desde 1983, este día es reconocido oficialmente como feriado federal obligatorio.
Según información publicada por USA.gov, muchas personas aprovechan esta jornada no solo para descansar, sino también para participar en actividades comunitarias, homenajes y eventos públicos.
Qué servicios cierran durante el feriado
Como ocurre con todos los feriados federales, el 19 de enero permanecerán cerrados:
- Bancos
- Oficinas gubernamentales
- Algunas empresas privadas
Sin embargo, los cajeros automáticos y las plataformas de banca digital suelen operar con normalidad. Se recomienda verificar horarios específicos, ya que algunas instituciones pueden modificar su atención.
Lista completa de feriados federales en EE.UU. para 2026
Estos son los días festivos oficiales establecidos en el calendario federal:
- Día de Martin Luther King, Jr.: 19 de enero
- Día de los Presidentes: 16 de febrero
- Día de los Caídos (Memorial Day): 25 de mayo
- Juneteenth: 19 de junio
- Día de la Independencia: 4 de julio
- Día del Trabajo: 7 de septiembre
- Columbus Day: 12 de octubre
- Día de los Veteranos: 11 de noviembre
- Acción de Gracias: 26 de noviembre
- Navidad: 25 de diciembre
- 1
PELIGRO para inmigrantes: USCIS suspende BENEFICIOS y congela solicitudes de ciudadanos de 39 países de "alto riesgo"
- 2
ALERTA en Walmart de Dalton con sujeto que roba productos cambiando códigos de barra: ladrón fue captado en video
- 3
ALERTA, beneficiarios SNAP: lo que SÍ y lo que NO podrás comprar con los cupones de alimentos en 2026
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90