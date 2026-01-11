Multa obligatoria en 2026: estas personas pagarán una TARIFA EXTRA si no presentan este documento

A partir del pasado 1 de febrero de 2026, los vuelos domésticos en Estados Unidos tendrán un nuevo filtro que podría afectar el bolsillo de muchos pasajeros. La Administración de Seguridad en el Transporte confirmó que quienes no presenten una identificación compatible con REAL ID deberán pagar una tarifa adicional de 45 dólares para continuar con el proceso de seguridad.

La medida se aplicará principalmente a personas mayores de 18 años y forma parte del endurecimiento definitivo de los controles de identidad en aeropuertos.

La TSA cobrará una tarifa extra a quienes no presenten REAL ID en vuelos domésticos.

Por qué se cobrará esta nueva tarifa

El cobro corresponde a una nueva etapa del plan federal de implementación del REAL ID, que exige estándares más estrictos en licencias de conducir y documentos de identificación.

Según la TSA, el pago busca cubrir los costos de verificación electrónica, biográfica y biométrica que deberán realizarse cuando el pasajero no cuente con una identificación válida al momento del control.

Así funcionará el cobro en los aeropuertos

El cargo será identificado como “TSA ConfirmID Fee” y tendrá un monto fijo de US$45. Se aplicará exclusivamente a los viajeros que lleguen al punto de control sin REAL ID ni un documento alternativo aceptado.

El pasajero deberá completar un proceso de verificación a través del sistema oficial de la TSA. Una vez aprobado el procedimiento y realizado el pago, recibirá una confirmación digital válida por 10 días, la cual deberá presentar antes de ingresar a las áreas restringidas del aeropuerto.

El pago no garantiza que puedas volar

La TSA fue clara en un punto clave: pagar la tarifa no asegura el acceso automático al vuelo. Si el sistema no logra confirmar la identidad del pasajero, el ingreso al control de seguridad puede ser rechazado.

“Todavía necesitamos verificar quién es usted. Si no podemos hacerlo, no podrá avanzar”, explicó Steve Lorincz, alto funcionario de la agencia, en declaraciones citadas por ABC News.

Qué recomiendan las autoridades

Ante este escenario, la TSA recomienda tramitar el REAL ID con anticipación para evitar demoras, costos adicionales y posibles restricciones al viajar dentro del país a partir de 2026.