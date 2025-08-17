- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sport Huancayo vs Universitario
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Cristal
- Manchester United vs Arsenal
- River Plate vs Godoy Cruz
- Rivadavia vs Boca
- Alianza Lima vs Universitario
- AFP
Atento inmigrante en EE. UU.: requisitos y cómo solicitar esta nueva modalidad de audiencias de inmigración
Descubre los requisitos y el proceso para solicitar la nueva modalidad de audiencias de inmigración en EE. UU., diseñada para agilizar los casos migratorios.
Recientemente, Estados Unidos ha implementado una nueva modalidad de audiencias de inmigración para agilizar el procesamiento de casos. Este cambio busca simplificar el procedimiento y reducir los tiempos de espera para los inmigrantes. Sin embargo, es importante conocer los requisitos específicos y el proceso para solicitar esta modalidad.
PUEDES VER: Malas noticias inmigrantes: agentes del ICE detienen a una niña de 6 años junto con su familia luego de una audiencia rutinaria
Para acceder a esta nueva modalidad, los inmigrantes deben cumplir ciertos criterios establecidos por las autoridades. El procedimiento incluye una serie de pasos que deben seguirse cuidadosamente para evitar demoras. En esta nota, te explicamos los detalles y cómo preparar la solicitud de manera correcta.
Requisitos y cómo solicitar una audiencia de inmigración virtual en EE. UU.
Un inmigrante que se encuentre en una Corte de inmigración, puede pedir por moción hacer la audiencia por teléfono o por videollamada, de manera que esto da un poco más de tranquilidad a los extranjeros. La moción puede ser presentada por un abogado.
Asimismo, de acuerdo con Univision Noticias, en lo que va del año se han realizado aproximadamente 1.3 millones de audiencias en cortes de inmigración. El 31 % de ellas han sido de manera virtual. Entre los requisitos que se deben cumplir, se encuentran: explicar y comprobar por qué se desea que la audiencia sea virtual, ya sea por razones médicas, falta de transporte, etc. En ese sentido, es importante mencionar que luego de una audiencia de inmigración, pueden ocurrir distintos escenarios:
- Deportación o remoción
- Suspensión de la deportación
- Aprobación de asilo o estatus legal
- 1
Nicolás Maduro realiza firme declaración involucrando a Cuba y Venezuela: "Contra los supremacistas del imperio gringo"
- 2
Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
- 3
Alerta a los consumidores en EE. UU.: retiran del mercado conocida marca de café por presencia de vidrio en su contenido
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90