Atento inmigrante en EE. UU.: requisitos y cómo solicitar esta nueva modalidad de audiencias de inmigración

Recientemente, Estados Unidos ha implementado una nueva modalidad de audiencias de inmigración para agilizar el procesamiento de casos. Este cambio busca simplificar el procedimiento y reducir los tiempos de espera para los inmigrantes. Sin embargo, es importante conocer los requisitos específicos y el proceso para solicitar esta modalidad.

Para acceder a esta nueva modalidad, los inmigrantes deben cumplir ciertos criterios establecidos por las autoridades. El procedimiento incluye una serie de pasos que deben seguirse cuidadosamente para evitar demoras. En esta nota, te explicamos los detalles y cómo preparar la solicitud de manera correcta.

Requisitos y cómo solicitar una audiencia de inmigración virtual en EE. UU.

Un inmigrante que se encuentre en una Corte de inmigración, puede pedir por moción hacer la audiencia por teléfono o por videollamada, de manera que esto da un poco más de tranquilidad a los extranjeros. La moción puede ser presentada por un abogado.

Asimismo, de acuerdo con Univision Noticias, en lo que va del año se han realizado aproximadamente 1.3 millones de audiencias en cortes de inmigración. El 31 % de ellas han sido de manera virtual. Entre los requisitos que se deben cumplir, se encuentran: explicar y comprobar por qué se desea que la audiencia sea virtual, ya sea por razones médicas, falta de transporte, etc. En ese sentido, es importante mencionar que luego de una audiencia de inmigración, pueden ocurrir distintos escenarios: