Malas noticias inmigrantes: agentes del ICE detienen a una niña de 6 años junto con su familia luego de una audiencia rutinaria
ICE arresta a una niña de 6 años y su familia tras una audiencia rutinaria. La detención genera preocupación por el trato a menores en el proceso migratorio.
Una niña de 6 años fue detenida por agentes migratorios del ICE en Estados Unidos junto con su familia, después de una audiencia rutinaria en la que se discutía su estatus migratorio.
La detención, que ocurrió sin previo aviso, ha generado indignación en organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Las autoridades no han dado una explicación clara sobre los motivos detrás de este arresto.
PUEDES VER: Cuidado inmigrantes: este es el nuevo centro de detención de extranjeros en base militar en Texas
Agentes del ICE detienen a una niña de 6 años junto con su familia
Tras acudir a una audiencia de rutina en el tribunal de inmigración, una niña de 6 años fue detenida junto con su mamá y hermano, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Uno de los hijos de la detenida de Martha que pidió no ser identificado, indicó a las autoridades que su madre y su hermana menor están en un centro de detención en Texas, mientras que su hermano fue trasladado a uno en Nueva Jersey.
En tanto la organizadora comunitaria, Mariposa Benítez, afirmó a Univisión Noticias que esta separación familiar impactará fuertemente la salud mental de estos y es algo de lo que no podrán recuperarse durante muchos años.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la familia entró a Estados Unidos de manera ilegal en el año 2022 y que anteriormente, ya habían recibido órdenes para abandonar el país.
¿Qué es una audiencia de inmigración?
Una audiencia de inmigración es una cita ante un juez especializado para evaluar el estatus migratorio de una persona en Estados Unidos. En este proceso, se presentan pruebas y se escucha tanto al inmigrante como a las autoridades. Según los detalles del caso, el juez puede tomar decisiones sobre la deportación, la solicitud de asilo u otras medidas legales.
