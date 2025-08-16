- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Buena noticia, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: estas organizaciones en Los Ángeles pueden apoyarte con ayuda legal
En Los Ángeles, varias organizaciones ofrecen asistencia legal gratuita o económica y servicios básicos para apoyar a inmigrantes indocumentados y sus familias.
Ante el aumento de redadas de ICE y el clima de incertidumbre migratoria en Estados Unidos, muchas familias viven con temor por su situación legal. En medio de esta realidad, varias organizaciones en Los Ángeles están ofreciendo servicios legales gratuitos o a bajo costo, además de recursos esenciales como vivienda temporal, alimentos y acompañamiento comunitario.
PUEDES VER: Últimas noticias del TPS para venezolanos otorgado en 2021: cuándo vence y qué pasará en 2025
Si eres indocumentado y estás buscando orientación confiable, aquí encontrarás un listado de instituciones que pueden brindarte apoyo seguro, profesional y empático.
CHIRLA: Defensa legal y derechos humanos para inmigrantes
The Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) ha sido una voz clave en la defensa de los derechos civiles de inmigrantes desde 1986. Además de ofrecer orientación legal, esta organización impulsa políticas inclusivas a nivel local y nacional.
- Dirección: 2533 West 3rd Street, Suite 101, Los Ángeles, CA
- Teléfono: (213) 353-1333
- Correo: info@chirla.org
- Sitio web: chirla.org
CARECEN: Apoyo integral a comunidades centroamericanas y migrantes
CARECEN Los Ángeles es la organización de derechos de inmigrantes centroamericanos más grande del país. Ofrece servicios legales, talleres informativos y programas de empoderamiento comunitario.
- Dirección: 2845 W 7th St, Los Ángeles, CA
- Teléfono: (213) 385-7800
- Sitio web: carecen-la.org
ICWC: Servicios legales gratuitos para mujeres, niños y familias
El Immigration Center for Women and Children (ICWC) proporciona asistencia legal accesible para personas que enfrentan procesos migratorios y no cuentan con representación adecuada, especialmente mujeres y menores.
- Dirección: 634 South Spring St., Ste. 727, Los Ángeles, CA
- Teléfono: (213) 614-1165
- Sitio web: icwclaw.org
ImmDef: Defensa legal gratuita frente al sistema migratorio
Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) es una firma sin fines de lucro que lucha por la justicia social. Representa gratuitamente a inmigrantes detenidos, familias y menores no acompañados.
- Dirección: 634 S. Spring St., 10th Floor, Los Ángeles, CA
- Teléfono: (213) 634-0999
- Correo: info@immdef.org
- Sitio web: immdef.org
Catholic Charities LA: Asistencia humanitaria y legal para inmigrantes
Catholic Charities of Los Ángeles ofrece programas de apoyo para inmigrantes y refugiados, ayudando con procesos migratorios, integración comunitaria y servicios sociales.
- Dirección: 1531 James M. Wood Blvd., Los Ángeles, CA
- Teléfono: (213) 251-3400
- Correo: info@catholiccharitiesla.org
- Sitio web: catholiccharitiesla.org
Centro Legal LGBTQ+: Apoyo legal para personas perseguidas por su identidad
El proyecto de inmigración del Los Ángeles LGBT Center brinda asesoría legal gratuita, representación en casos de asilo y protección a personas LGBTQ+ que huyen de la violencia y persecución en sus países de origen.
- Dirección: 553 S. Clarence St., Los Ángeles, CA
- Teléfono: (323) 993-8944
- Sitio web: lalgbtcenter.org
International Institute of Los Ángeles: Apoyo para empezar una nueva vida
El International Institute of Los Ángeles (IILA) ofrece programas de vivienda, empleo, educación y asistencia legal a inmigrantes, refugiados y familias trabajadoras.
- Dirección: 3845 Selig Place, Los Ángeles, CA
- Teléfono: (323) 224-3800
- Sitio web: iilosangeles.org
Legal Aid Foundation: Acceso a justicia para personas de bajos recursos
La Legal Aid Foundation of Los Ángeles (LAFLA) se enfoca en garantizar el acceso a representación legal para personas de bajos ingresos, incluyendo temas de inmigración, vivienda y empleo.
- Dirección: Ron Olson Justice Center, 1550 W. 8th Street, Los Ángeles, CA
- Teléfono: (800) 399-4529
- Sitio web: lafla.org
Survivor Justice Center: Defensa legal para sobrevivientes de violencia
El Survivor Justice Center apoya a jóvenes migrantes y sobrevivientes de abuso o violencia con servicios legales especializados en inmigración humanitaria.
- Dirección: 5301 Whittier Blvd., 4to Piso, Los Ángeles, CA
- Teléfono: (323) 980-3500
- Correo: info@survivorjusticecenter.org
- Sitio web: survivorjusticecenter.org
¿Qué hacer antes de iniciar un proceso migratorio?
Antes de entregar documentos o firmar formularios, es fundamental que consultes con un abogado de inmigración o una organización acreditada. Esto te protegerá de fraudes y garantizará que recibas asesoría adecuada.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90