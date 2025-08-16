Buena noticia, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: estas organizaciones en Los Ángeles pueden apoyarte con ayuda legal

Ante el aumento de redadas de ICE y el clima de incertidumbre migratoria en Estados Unidos, muchas familias viven con temor por su situación legal. En medio de esta realidad, varias organizaciones en Los Ángeles están ofreciendo servicios legales gratuitos o a bajo costo, además de recursos esenciales como vivienda temporal, alimentos y acompañamiento comunitario.

Si eres indocumentado y estás buscando orientación confiable, aquí encontrarás un listado de instituciones que pueden brindarte apoyo seguro, profesional y empático.

CHIRLA: Defensa legal y derechos humanos para inmigrantes

The Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) ha sido una voz clave en la defensa de los derechos civiles de inmigrantes desde 1986. Además de ofrecer orientación legal, esta organización impulsa políticas inclusivas a nivel local y nacional.

Dirección: 2533 West 3rd Street, Suite 101, Los Ángeles, CA

Teléfono: (213) 353-1333

Correo: info@chirla.org

Sitio web: chirla.org

CARECEN: Apoyo integral a comunidades centroamericanas y migrantes

CARECEN Los Ángeles es la organización de derechos de inmigrantes centroamericanos más grande del país. Ofrece servicios legales, talleres informativos y programas de empoderamiento comunitario.

Dirección: 2845 W 7th St, Los Ángeles, CA

Teléfono: (213) 385-7800

Sitio web: carecen-la.org

ICWC: Servicios legales gratuitos para mujeres, niños y familias

El Immigration Center for Women and Children (ICWC) proporciona asistencia legal accesible para personas que enfrentan procesos migratorios y no cuentan con representación adecuada, especialmente mujeres y menores.

Dirección: 634 South Spring St., Ste. 727, Los Ángeles, CA

Teléfono: (213) 614-1165

Sitio web: icwclaw.org

ImmDef: Defensa legal gratuita frente al sistema migratorio

Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) es una firma sin fines de lucro que lucha por la justicia social. Representa gratuitamente a inmigrantes detenidos, familias y menores no acompañados.

Dirección: 634 S. Spring St., 10th Floor, Los Ángeles, CA

Teléfono: (213) 634-0999

Correo: info@immdef.org

Sitio web: immdef.org

Catholic Charities LA: Asistencia humanitaria y legal para inmigrantes

Catholic Charities of Los Ángeles ofrece programas de apoyo para inmigrantes y refugiados, ayudando con procesos migratorios, integración comunitaria y servicios sociales.

Dirección: 1531 James M. Wood Blvd., Los Ángeles, CA

Teléfono: (213) 251-3400

Correo: info@catholiccharitiesla.org

Sitio web: catholiccharitiesla.org

Centro Legal LGBTQ+: Apoyo legal para personas perseguidas por su identidad

El proyecto de inmigración del Los Ángeles LGBT Center brinda asesoría legal gratuita, representación en casos de asilo y protección a personas LGBTQ+ que huyen de la violencia y persecución en sus países de origen.

Dirección: 553 S. Clarence St., Los Ángeles, CA

Teléfono: (323) 993-8944

Sitio web: lalgbtcenter.org

International Institute of Los Ángeles: Apoyo para empezar una nueva vida

El International Institute of Los Ángeles (IILA) ofrece programas de vivienda, empleo, educación y asistencia legal a inmigrantes, refugiados y familias trabajadoras.

Dirección: 3845 Selig Place, Los Ángeles, CA

Teléfono: (323) 224-3800

Sitio web: iilosangeles.org

Legal Aid Foundation: Acceso a justicia para personas de bajos recursos

La Legal Aid Foundation of Los Ángeles (LAFLA) se enfoca en garantizar el acceso a representación legal para personas de bajos ingresos, incluyendo temas de inmigración, vivienda y empleo.

Dirección: Ron Olson Justice Center, 1550 W. 8th Street, Los Ángeles, CA

Teléfono: (800) 399-4529

Sitio web: lafla.org

Survivor Justice Center: Defensa legal para sobrevivientes de violencia

El Survivor Justice Center apoya a jóvenes migrantes y sobrevivientes de abuso o violencia con servicios legales especializados en inmigración humanitaria.

Dirección: 5301 Whittier Blvd., 4to Piso, Los Ángeles, CA

Teléfono: (323) 980-3500

Correo: info@survivorjusticecenter.org

Sitio web: survivorjusticecenter.org

¿Qué hacer antes de iniciar un proceso migratorio?

Antes de entregar documentos o firmar formularios, es fundamental que consultes con un abogado de inmigración o una organización acreditada. Esto te protegerá de fraudes y garantizará que recibas asesoría adecuada.