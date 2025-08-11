Últimas noticias del TPS para venezolanos otorgado en 2021: cuándo vence y qué pasará en 2025

Últimas noticias del TPS para venezolanos | Más de 300.000 venezolanos que obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2021 continúan a la espera de una decisión sobre la extensión de este beneficio migratorio. La fecha límite para que el Departamento de Seguridad Nacional se pronuncie al respecto fue el 12 de julio de 2025, pero hasta ahora no ha habido un anuncio oficial.

La falta de comunicación del gobierno de EE. UU. ha generado inquietud entre los beneficiarios del TPS para venezolanos. Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, señaló que el anuncio podría haberse hecho al siguiente día hábil, pero no se emitió ningún comunicado.

¿Qué pasará con el TPS para venezolanos en 2025?

El 12 de julio de 2025 era la fecha límite para que el gobierno de Estados Unidos anunciara la extensión del TPS para los venezolanos. Sin embargo, la falta de un pronunciamiento oficial ha dejado a muchos en un estado de incertidumbre. Adelys Ferro mencionó que el gobierno no cumplió con el plazo establecido, lo que generó desconfianza en la comunidad venezolana.

La ley establece que el gobierno debe comunicar su decisión al menos 60 días antes de la expiración del TPS, lo que significa que el anuncio debería haberse realizado antes del 10 de septiembre de 2025. La falta de claridad en este proceso ha llevado a la comunidad a cuestionar la transparencia del gobierno en la gestión de estos beneficios migratorios.

Infórmate sobre el TPS para venezolanos en USCIS.

¿El TPS aún está disponible para venezolanos?

En la actualidad, ya no se permite la inscripción inicial al Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos. Esta situación se ha marcado por una serie de modificaciones y disputas legales recientes, lo que ha generado una considerable incertidumbre entre los interesados.

A pesar de la confusión, es crucial aclarar que, por ahora, no hay un período de inscripción para quienes desean acceder al programa. Mantente informado sobre las últimas noticias del TPS para venezolanos en USCIS.

¿Cuándo vence el TPS para los venezolanos?

La situación del TPS para venezolanos se caracteriza por fechas importantes que marcan el futuro de muchos. La designación del TPS de 2021 se mantiene vigente hasta el 10 de septiembre de 2025, mientras que la designación de 2023 fue cancelada, con efecto a partir del 7 de abril de 2025. Esta cancelación ha dejado a muchos en una situación precaria, a la espera de decisiones que podrían cambiar su estatus migratorio.

Los beneficiarios del TPS deben estar atentos a las actualizaciones y a las decisiones que se tomen en las próximas audiencias, ya que estas podrían tener un impacto significativo en su futuro en EE. UU.

La comunidad espera la audiencia del 1 de agosto en San Francisco sobre el TPS.