Malas noticias inmigrantes: ciudadanos de esta nacionalidad ya no estarán protegidos bajo el TPS en EE. UU.

La situación de los inmigrantes en EE. UU. se complica aún más, pues los ciudadanos de una nacionalidad en particular ya no gozarán de la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta medida afecta a miles de personas que hasta ahora se beneficiaban de esta política que les permitía vivir y trabajar legalmente en el país.

La decisión, que entrará en vigor próximamente, ha generado gran incertidumbre y temor entre los afectados, quienes temen ser deportados o perder sus empleos. Las organizaciones defensoras de inmigrantes ya han expresado su rechazo y anunciaron acciones legales para intentar revertir esta resolución.

PUEDES VER: Organizaciones activistas defensoras de migrantes critican al Departamento de Seguridad Nacional por esta fuerte razón

Ciudadanos de esta nacionalidad ya no estarán protegidos bajo el TPS en EE. UU.

El gobierno de EE. UU. ha confirmado que los ciudadanos cameruneses ya no podrán beneficiarse del Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta medida, que entró en vigor el 5 de agosto de 2025, obliga a cerca de 5,200 personas a abandonar el país o arriesgarse a ser deportadas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la protección para Camerún finalizará a las 11:59 p.m. del 4 de agosto de 2025. Además, exhortaron a los afectados a usar la aplicación CBP Home para coordinar su salida voluntaria y recibir apoyo financiero para su regreso, advirtiendo que quienes no lo hagan enfrentarán multas y la deportación.

¿Cómo usar CBP Home?

CBP Home es una herramienta del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. que facilita a los inmigrantes organizar su salida voluntaria del país. Para acceder a ella, los usuarios deben registrarse, ingresar sus datos personales y elegir cómo desean salir. Además, la aplicación ofrece apoyo financiero para ayudar a los usuarios a regresar a su país de origen.