Organizaciones activistas defensoras de migrantes critican al Departamento de Seguridad Nacional por esta fuerte razón

Organizaciones defensoras de migrantes cuestionan al DHS por sus políticas que, según ellos, afectan injustamente a la comunidad inmigrante.

Andrea Benavente
DHS es criticado por activistas.
DHS es criticado por activistas.
Las organizaciones activistas defensoras de migrantes han alzado la voz contra el Departamento de Seguridad Nacional, criticando sus políticas recientes. Aseguran que las acciones de la agencia están deshumanizando a los inmigrantes y dificultando su acceso a derechos fundamentales.

Organizaciones activistas critican al Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional ha informado sobre la detención de inmigrantes indocumentados acusados o condenados por delitos graves, como homicidio y abuso sexual infantil. Estos informes han generado preocupación en la comunidad, ya que se destacan casos extremos, pero no reflejan la realidad de la mayoría de los detenidos.

Sin embargo, activistas y defensores de los derechos humanos aseguran que estos reportes forman parte de una campaña para estigmatizar a los inmigrantes indocumentados. Afirman que la gran mayoría de las personas detenidas no tienen antecedentes criminales graves, lo que pone en duda la justificación de tales acciones.

Estas organizaciones sostienen que la criminalización generalizada de los inmigrantes busca reforzar estereotipos negativos y justificar políticas más estrictas. Aseguran que muchos de los detenidos son inmigrantes que han llegado a EE. UU. en busca de una vida mejor y no representan una amenaza para la seguridad del país.

Asegurar las fronteras del país

Asimismo, de acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, la prioridad del gobierno de Donald Trump es asegurar las frontera y arrestar a criminales peligrosos para removerlos de la ciudad y pueblos de costa a costa.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

