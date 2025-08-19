- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Alianza Lima
- Real Madrid vs Osasuna
- Cristal
- Fluminense vs. América de Cali
- Racing vs Peñarol
- AFP
La PEOR noticia para Trump: este estado de EE. UU. lo rechaza y confronta con ley que brinda protección a ilegales en las escuelas
llinois reta a Trump con ley que brinda protección y apoyo a inmigrantes indocumentados en las escuelas en EE. UU. ¿Cuál es?
Recientemente, el estado de Illinois, en Estados Unidos, ha promulgado una legislación que brinda protección a los estudiantes inmigrantes indocumentados y a sus familias de las estrictas políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
Esta sorpresiva medida tiene como finalidad ofrecer un entorno más seguro y estable para aquellos que enfrentan incertidumbre debido a la situación migratoria en el país americano. La aprobación de esta ley refleja un compromiso por parte del gobierno estatal hacia este grupo de personas vulnerables. ¿Qué medidas tomará el presidente al respecto?
Este estado confronta a Trump con ley que brinda protección a ilegales en escuelas
El Nuevo Herald y otros medios internacionales informaron sobre la última celebración de los activistas y legisladores de Illinois, quienes respaldaron la reciente promulgación de la ley Escuelas Seguras para Todos, impulsada por el gobernador demócrata J.B. Pritzker, esto luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa estatal.
Cabe señalar que esta acción convierte a Illinois en el primer estado en formalizar una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1982, el cual garantiza el derecho a la educación en escuelas públicas para todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.Este estado de EE. UU. confronta a Trump con ley que brinda protección a ilegales en escuelas.
En tanto, en una última conferencia de prensa, la representante estatal Delia Ramírez resaltó la postura frente al gobierno que, según ella, busca reprimir a las comunidades inmigrantes. Asimismo, criticó a Trump por utilizar su administración como un "arma contra los inmigrantes", destacando que su secretaria de Seguridad tiene a su disposición $1,500 millones para llevar a cabo detenciones y deportaciones.
Por su parte, el senador estatal Omar Aquino también se pronunció, denunciando la militarización del país por parte del gobierno federal, con el despliegue de soldados en ciudades como Los Ángeles y Washington D.C. "Pronto intentarán hacer lo mismo en Chicago, pero nos resistiremos y lucharemos", mencionó.
Director de ICIRR se pronuncia y respalda ley que reta a Trump
Por otro lado, Lawrence Benito, el director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), aseguró que esta ley es una respuesta a la persecución que sufren las familias inmigrantes bajo la administración Trump.
En dicha conferencia, se advirtió que los ataques del presidente no solo se dirigen a los inmigrantes, sino que podrían extenderse a cualquier grupo que él considere indeseable.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90