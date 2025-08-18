La PEOR noticia para los extranjeros | Las personas de esta ciudad no podrán solicitar la visa de turista para EE. UU. por esta razón
El gobierno de EE. UU. expresó, a través de sus redes, el fin de la visa de turista para los extranjeros que vengan de este lugar.
Atención. Hace poco, Estados Unidos sorprendió a sus ciudadanos y a los extranjeros tras revelar las nuevas condiciones y actualizaciones que se dieron sobre el trámite de visas en el país. El gobierno de Donald Trump anunció que un grupo de personas de una ciudad ya no podrán solicitar ni exigir la documentación de turista. ¿Por qué? ¿Cuál es el fuerte motivo? AQUÍ todo lo que se sabe.
PUEDES VER: Gobierno de Maduro rechaza embargo de EE. UU. en bienes valorados en más de US$ 700 millones: "Un cuento digno de una mala serie"
Las personas de esta ciudad no podrán solicitar la visa de turista para EE. UU. por esta razón
Recientemente, el Secretario de Estado, Marco Rubio, decidió confirmar la suspensión de visas de turistas para los residentes de Gaza, esto luego de recibir "evidencia" de que algunas organizaciones criminales asociadas con el grupo extremista Hamas estaban facilitando estos documentos.
Esta drástica decisión generó un fuerte descontento, especialmente entre la comunidad mexicana, tras comentarios polémicos del republicano que generaron gran indignación.Este grupo de personas no podrá solicitar la visa de turista para Estados Unidos.
En tanto, según los datos de CNN, la nación americana ya había emitido más de 4.000 visas a personas con pasaportes del Gobierno Autónomo Palestino, muchas de las cuales eran solicitadas para tratamientos médicos en el país. En medio de esta situación, Rubio indicó que se suspenderá el programa y se llevará a cabo una reevaluación de los criterios para la concesión de estos visados en el país.
¿Qué organización de EE. UU. brinda ayuda a los niños de Gaza?
Según los reportes de la prensa internacional, EE. UU. ha centrado su atención en HEAL Palestine, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a familias palestinas en situaciones vulnerables.
Pese a las acusaciones y comentarios que vinculan a ciertos grupos con Hamas, la entidad continúa con sus labores humanitarias. Es así que, este fin de semana, se llevó a cabo la mayor evacuación de niños heridos en Gaza, con un total de 11 menores, quienes fueron trasladados junto a sus cuidadores y hermanos para recibir tratamiento y avanzar en su recuperación en la tierra del mandatario estadounidense.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90