Las personas de esta ciudad no podrán solicitar la visa de turista para EE. UU. por esta razón

Atención. Hace poco, Estados Unidos sorprendió a sus ciudadanos y a los extranjeros tras revelar las nuevas condiciones y actualizaciones que se dieron sobre el trámite de visas en el país. El gobierno de Donald Trump anunció que un grupo de personas de una ciudad ya no podrán solicitar ni exigir la documentación de turista. ¿Por qué? ¿Cuál es el fuerte motivo? AQUÍ todo lo que se sabe.

Recientemente, el Secretario de Estado, Marco Rubio, decidió confirmar la suspensión de visas de turistas para los residentes de Gaza, esto luego de recibir "evidencia" de que algunas organizaciones criminales asociadas con el grupo extremista Hamas estaban facilitando estos documentos.

Esta drástica decisión generó un fuerte descontento, especialmente entre la comunidad mexicana, tras comentarios polémicos del republicano que generaron gran indignación.

Este grupo de personas no podrá solicitar la visa de turista para Estados Unidos.

En tanto, según los datos de CNN, la nación americana ya había emitido más de 4.000 visas a personas con pasaportes del Gobierno Autónomo Palestino, muchas de las cuales eran solicitadas para tratamientos médicos en el país. En medio de esta situación, Rubio indicó que se suspenderá el programa y se llevará a cabo una reevaluación de los criterios para la concesión de estos visados en el país.

¿Qué organización de EE. UU. brinda ayuda a los niños de Gaza?

Según los reportes de la prensa internacional, EE. UU. ha centrado su atención en HEAL Palestine, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a familias palestinas en situaciones vulnerables.

Pese a las acusaciones y comentarios que vinculan a ciertos grupos con Hamas, la entidad continúa con sus labores humanitarias. Es así que, este fin de semana, se llevó a cabo la mayor evacuación de niños heridos en Gaza, con un total de 11 menores, quienes fueron trasladados junto a sus cuidadores y hermanos para recibir tratamiento y avanzar en su recuperación en la tierra del mandatario estadounidense.