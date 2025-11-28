Fossati rompió el silencio y reveló si la llegada de Romero implica la salida de Britos: "Es..."

Universitario de Deportes terminó la temporada 2025 como tricampeón del fútbol peruano y ahora la mentalidad de la dirigencia merengue está centrada en los fichajes y las salidas de la nueva plantilla que van a armar para la Liga 1 2026. Es por eso que, ante la inminente llegada de Diego Romero, Jorge Fossati explicó si Sebastián Britos se irá del club.

Jorge Fossati reveló si la llegada de Diego Romero a Universitario implica la salida de Sebastián Britos

En la conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Fossati fue entrevistado por la periodista Andrea Closa y dio detalles del futuro de Universitario de Deportes de cara al 2026 antes de viajar a Uruguay a tomar sus vacaciones.

Una de las preguntas que le realizaron al técnico uruguayo fue si la llegada del arquero Diego Romero desde Banfield de Argentina implicaba la salida de Sebastián Britos del cuadro merengue.

Video: RPP

"Es que no podemos tener a Diego, a Sebastián, a Miguel, a Aamet, son demasiados arqueros de primera división para un solo puesto. El arquero es uno y si anda bien el que juegue, los otros tendrán pocas posibilidades. Hay que elegir a uno en caso de que Diego regrese. Yo considero que Romero es un arquero de buen nivel. Pero hay que tener en cuenta que hace un año y medio que no juega", afirmó.

"Creo que no necesito decir lo que yo considero de Diego Romero como arquero, porque estando en Universitario sin jugar todavía, lo llevó a la selección", agregó.

Las palabras de Jorge Fossati no aseguran al 100 % la llegada de Romero a Universitario, sin embargo, no descarta la posibilidad de verlo nuevamente vestido de crema para la Liga 1 del 2026.

Además, no mencionó que Sebastián Britos se irá del cuadro de Ate, pero es consciente de que si llega un cuarto arquero, habrá muchos para un solo puesto, por lo que tendrán que tomar decisiones sobre posibles salidas.

Actualmente, Universitario cuenta con 3 arqueros: el mencionado Britos, Aamet Calderón y Miguel Vargas, y la posible llegada de Diego Romero complica más la situación del arquero titular.

Esto se debe a que Miguel Vargas cuenta con contrato para una temporada más, Aamet es el tercer arquero y Sebastián Britos es el único que acaba contrato este 2025 y aún no se ha anunciado oficialmente su continuidad.

Todo esta incertidumbre se revelará en los próximos días, ya que Universitario de Deportes retornará a los entrenamientos en diciembre, pero tendrá que tomar decisiones sobre los jugadores que acaban contrato este 2025 y sobre los que llegan.