Revelan que Banfield solicitó a Universitario el préstamo de destacado jugador: "Saben que..."

Universitario cerró la temporada 2025 con el tricampeonato nacional y ahora apunta a conquistar el ‘tetra’ en el 2026. Mientras la expectativa por conocer a los nuevos fichajes crece en los hinchas, una inesperada noticia llegó desde Argentina respecto a uno de los futbolistas del club crema.

Resulta que Banfield solicitó a la ‘U’ el préstamo de un destacado jugador que salió campeón para que forme parte del plantel del próximo año. Una noticia que llega luego de finalizado el campeonato para los cremas tras disputar el último partido del Torneo Clausura.

Banfield interesado en futbolista de Universitario

Futbolista de Universitario puede estar en Banfield en la temporada 2026

“Me acaban de informar, a través de la línea interna, que Banfield ha solicitado ampliar el préstamo con Universitario de Deportes por el arquero Diego Romero. En Banfield saben que en Universitario están interesados en que Romero vuelva”, dio a conocer el periodista Carlos Alberto ‘Tigrillo’ Navarro en la reciente edición del programa PBO Campeonísimo.

En esa línea, explicó que la razón se debe a que el guardameta titular del equipo, Facundo Sanguinetti, puede ser vendido a otro club. Cabe recordar que el arquero peruano se fue de Universitario en calidad de préstamo tras no tener mucha continuidad, sin saber que su situación en Argentina iba a ser similar.

“Lo que me dicen es que Facundo Sanguinetti, que es el arquero titular es muy probable que deje Banfield y lo vendan, o sea están buscando la colocación de Sanguinetti para que Romero… El préstamo termina este año”, agregó el ‘Tigrillo’.

