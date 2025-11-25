0
EN VIVO
Barcelona vs Chelsea por Champions League
EN DIRECTO
Manchester City vs. Bayer Leverkusen por Champions League

Diego Romero y la fuerte noticia que recibió desde Argentina: "El arquero de Banfield..."

El guardameta Diego Romero dejó Universitario de Deportes para ser pieza importante en Banfield de Argentina; sin embargo, no tuvo la continuidad esperada.

Erickson Acuña
Diego Romero y una sorpresiva noticia en Banfield.
Diego Romero y una sorpresiva noticia en Banfield. | Difusión
COMPARTIR

La Liga 1 2025 se terminó para Universitario luego del partido ante Los Chankas en Andahuaylas. Los cremas lograron el objetivo del tricampeonato y ahora apuntan al ‘Tetra’, además de hacer una buena campaña en la Copa Libertadores. En ese contexto, los hinchas cremas se encuentran con la expectativa por conocer las nuevas incorporaciones, siendo Diego Romero una de las posibilidades. 

Futbolista de Universitario que está en la mira de club rival le dijo adiós a su club

PUEDES VER: Jugador de Universitario que es pretendido por un histórico se despidió de su club: "Gracias"

Cabe señalar que las renovaciones, refuerzos y salidas en los planteles comenzarán próximamente, siendo el de la ‘U’ una de las más esperadas. En medio de esta situación, desde Argentina se dio a conocer una importante noticia que tiene que ver con la portería de Banfield.

Banfield de Diego Romero y una noticia que sorprende a hinchas

“Cerro Largo no ejecutará la opción de compra de Gino Santilli. El conjunto uruguayo tenía tiempo hasta el 20/11 para hacer uso. El arquero regresará a Banfield”, dio a conocer el periodista Uriel Iugt en su cuenta de X. La llegada del arquero se da en medio de una posible partida del portero peruano.

Vale precisar que Diego Romero se fue de Universitario tras no tener mucha continuidad, sin saber que su situación en Argentina iba a ser similar. A lo largo de la temporada el titular fue Facundo Sanguinetti, dejando en la banca al guardameta nacional, lo que generó el debate entre los aficionados merengues por su vuelta. 

Banfield

Gino Santilli volverá a Banfield, informan en Argentina

Su situación puede complicarse en Banfield con la llegada de Gino Santilli, pero con ello, las opciones de un regreso a Universitario crecen y así poder ocupar el lugar ocupado por Sebastián Britos. Aunque por ahora no hay nada oficial, lo cierto es que no deja de captar la atención de la hinchada. 

Diego Romero: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el guardameta Diego Romero tiene un valor en el mercado actual de 700 mil €.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras goleada a Corinthians: "Prácticamente no..."

  2. Barcelona vs. Chelsea EN VIVO HOY y EN DIRECTO vía ESPN por Champions League

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano