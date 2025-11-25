Diego Romero y la fuerte noticia que recibió desde Argentina: "El arquero de Banfield..."

La Liga 1 2025 se terminó para Universitario luego del partido ante Los Chankas en Andahuaylas. Los cremas lograron el objetivo del tricampeonato y ahora apuntan al ‘Tetra’, además de hacer una buena campaña en la Copa Libertadores. En ese contexto, los hinchas cremas se encuentran con la expectativa por conocer las nuevas incorporaciones, siendo Diego Romero una de las posibilidades.

Cabe señalar que las renovaciones, refuerzos y salidas en los planteles comenzarán próximamente, siendo el de la ‘U’ una de las más esperadas. En medio de esta situación, desde Argentina se dio a conocer una importante noticia que tiene que ver con la portería de Banfield.

Banfield de Diego Romero y una noticia que sorprende a hinchas

“Cerro Largo no ejecutará la opción de compra de Gino Santilli. El conjunto uruguayo tenía tiempo hasta el 20/11 para hacer uso. El arquero regresará a Banfield”, dio a conocer el periodista Uriel Iugt en su cuenta de X. La llegada del arquero se da en medio de una posible partida del portero peruano.

Vale precisar que Diego Romero se fue de Universitario tras no tener mucha continuidad, sin saber que su situación en Argentina iba a ser similar. A lo largo de la temporada el titular fue Facundo Sanguinetti, dejando en la banca al guardameta nacional, lo que generó el debate entre los aficionados merengues por su vuelta.

Gino Santilli volverá a Banfield, informan en Argentina

Su situación puede complicarse en Banfield con la llegada de Gino Santilli, pero con ello, las opciones de un regreso a Universitario crecen y así poder ocupar el lugar ocupado por Sebastián Britos. Aunque por ahora no hay nada oficial, lo cierto es que no deja de captar la atención de la hinchada.

Diego Romero: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el guardameta Diego Romero tiene un valor en el mercado actual de 700 mil €.