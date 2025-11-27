Fichajes Liga 1 2026: altas, salidas y rumores sobre el mercado de fichajes del fútbol peruano

Si bien todavía faltan disputarse los playoffs para acceder a fase de grupos de Copa Libertadores, la mayoría de equipos de la Liga 1 ya comienza a armar su plantel con miras a la campaña 2026. Repasa cómo se va moviendo el mercado de pases del fútbol peruano.

Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y llegadas en el mercado de pases peruano 21:55 Esta es la cobertura del emocionante partido Gracias por acompañarnos con los movimientos en este mercado de pases del fútbol peruano. Mañana te seguiremos llevando toda la información. 21:03 Horacio Calcaterra feliz por seguir en Universitario 'Calca' habló en DirecTV Sports y señaló que renovó por todo el 2026 con la 'U'. "Mi idea siempre fue retirarme en Universitario. Daré lo máximo", expresó. 20:14 Alianza Lima pagará la cláusula de Cristian Carbajal Las conversaciones entre Alianza Lima y Sport Boys marchan por buen camino. El cuadro blanquiazul debe pagar 150 mil por Cristian Carbajal. 19:08 ¿Andy Polar jugará en Melgar? Daniel Rodríguez indicó que Andy Polar no está en los planes del cuadro arequipeño. Seguir leyendo. 18:06 Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima Líbero conoció que el delantero, ídolo en el cuadro blanquiazul, no renovará su vínculo contractual. SEGUIR LEYENDO. 16:38 Marcos Lliuya descartado en Sport Boys: Diego Sotomayor confirmó que en Sport Boys descartaron el fichaje de Marcos Lliuya, exjugador de Alianza UDH y Sport Huancayo, pese a que este hizo esfuerzos en lo económico para llegar a un acuerdo. 16:18 Matías Palavecino interesa en Universitario: Gustavo Peralta informó que Matías Palavecino está en el radar de la 'U' para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026. El volante argentino es el jugador más influyente de Coquimbo Unido y su valor es de 800 mil euros. 15:25 Ángelo Campos se va de Alianza Lima En L1 MAX indicaron que el arquero no seguirá en Alianza Lima para la próxima temporada. 14:21 Ítalo Espinoza firmó con Cienciano Gustavo Adrianzén informó que el arquero Ítalo Espinoza es nuevo jugador de Cienciano, señaló que firmó por dos temporadas. 13:21 Gonzalo Napoli es opción en Universitario Gustavo Peralta informó en L1 MAX que Gonzalo Napoli interesa en Universitario de Deportes. "Estuvo muy cerca de fichar en el 2023", expresó el comunicador. 12:30 Manzaneda podría dar el salto a Cusco FC: Luego de una gran temporada con Los Chankas, José Manzaneda despertó el interés de varios clubes de provincia, principalmente de Cusco FC. 12:25 Guivin es de interés en ADT: El exvolante de Universitario, Jordan Guivin, podría jugar en ADT la temporada 2026. 11:40 Carlos Solis cerca a Cienciano: Finalmente, el arquero Carlos Solis jugaría en Cienciano para la temporada 2026. 11:34 Atención, Alianza: en Colombia quieren a Machís Desde Colombian informan que América de Cali se metió en la negociación y amenaza con frustrar el plan de Alianza Lima para asegurar al delantero Darwin Machís para la Liga 1 2026. 10:46 Ricardo Lagos no seguirá en Alianza Lima De acuerdo con L1 MAX, el lateral Ricardo Lagos forma parte de la lista de salidas de Alianza Lima de cara a la temporada 2026. 10:40 Reunión entre Fossati y Universitario: Gustavo Peralta reveló que Universitario y Jorge Fossati tuvieron primer encuentro para hablar sobre su continuidad, y aunque no se concretó, fue positiva. 09:56 El jugador extranjero que llegaría a la 'U': "El carrilero que llega a la U maneja los 2 perfiles. Es colombiano", expresó Gustavo Peralta en L1 MAX. 09:51 Novedades en Sport Huancayo: Los jugadores Jeremy Canela (jugó en Alianza UDH este año) y Jeremy Rostaing (Atlético Grau) ya tendrían todo definido para jugar por Sport Huancayo en la temporada 2026. 09:04 Patricio Álvarez se acerca a Cienciano: Gustavo Peralta reveló que el arquero de Atlético Grau, Patricio Álvarez, es de interés en Cienciano para jugar la Liga 1 y la Copa Sudamericana el 2026. 08:54 Cristal buscaría el fichaje de Callejos: Diego Rebagliati indicó en 'Los Reba' que Sporting Cristal buscará el fichaje del delantero Facundo Callejo para el 2026. 08:14 Kelvin Sánchez renovó con Los Chankas: De acuerdo a las redes sociales del club de Andahuaylas, el talentoso futbolista Kelvin Sánchez se quedará en Los Chankas para luchar por los objetivos en el 2026. 08:08 Confirman a D'Alessandro Montenegro en Alianza Lima: Aseguran que D'Alessandro Montenegro es el primer jugador que Alianza Lima aseguró para el 2026. 08:00 Fichajes de Liga 1 2026: altas y bajas Bienvenido a la cobertura de los fichajes 2026 en la Liga 1, y aquí podrás ver las altas y bajas que habrán en el mercado de pases de la Liga 1 de cara a la próxima temporada.

El tricampeón Universitario viene decidiendo el tema de refuerzos, además de la continuidad de Jorge Fossati, misma que todavía no está del todo confirmada más allá del título obtenido esta temporada por el DT uruguayo.

Por su parte, se confirmó que Hernán Barcos dejará Alianza Lima tras cinco temporadas. El delantero viene analizando propuestas para seguir jugando a sus 42 años de edad.

Los 18 equipos de la Liga 1 2026