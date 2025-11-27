0
Hernán Barcos se va de Alianza Lima

Fichajes Liga 1 2026: altas, salidas y rumores sobre el mercado de fichajes del fútbol peruano

Repasa cómo se va moviendo el mercado de fichajes de la Liga 1 de cara a la temporada 2026. ¿Cómo se van reforzando Universitario, Alianza Lima y otros clubes?

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo se va moviendo el mercado de fichajes de la Liga 1 2026
Repasa cómo se va moviendo el mercado de fichajes de la Liga 1 2026

18:06

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima

Líbero conoció que el delantero, ídolo en el cuadro blanquiazul, no renovará su vínculo contractual. SEGUIR LEYENDO.

Si bien todavía faltan disputarse los playoffs para acceder a fase de grupos de Copa Libertadores, la mayoría de equipos de la Liga 1 ya comienza a armar su plantel con miras a la campaña 2026. Repasa cómo se va moviendo el mercado de pases del fútbol peruano.

Hernán Barcos pondrá fin a su historia en Alianza Lima.

Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y llegadas en el mercado de pases peruano

21:55
26/11/2025

Gracias por acompañarnos con los movimientos en este mercado de pases del fútbol peruano. Mañana te seguiremos llevando toda la información.

21:03
26/11/2025

Horacio Calcaterra feliz por seguir en Universitario

'Calca' habló en DirecTV Sports y señaló que renovó por todo el 2026 con la 'U'. "Mi idea siempre fue retirarme en Universitario. Daré lo máximo", expresó.

20:14
26/11/2025

Alianza Lima pagará la cláusula de Cristian Carbajal

Las conversaciones entre Alianza Lima y Sport Boys marchan por buen camino. El cuadro blanquiazul debe pagar 150 mil por Cristian Carbajal.

19:08
26/11/2025

¿Andy Polar jugará en Melgar?

Daniel Rodríguez indicó que Andy Polar no está en los planes del cuadro arequipeño. Seguir leyendo.

Polar

18:06
26/11/2025

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima

Líbero conoció que el delantero, ídolo en el cuadro blanquiazul, no renovará su vínculo contractual. SEGUIR LEYENDO.

Barcos

16:38
26/11/2025

Marcos Lliuya descartado en Sport Boys:

Diego Sotomayor confirmó que en Sport Boys descartaron el fichaje de Marcos Lliuya, exjugador de Alianza UDH y Sport Huancayo, pese a que este hizo esfuerzos en lo económico para llegar a un acuerdo.

16:18
26/11/2025

Matías Palavecino interesa en Universitario:

Gustavo Peralta informó que Matías Palavecino está en el radar de la 'U' para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026. El volante argentino es el jugador más influyente de Coquimbo Unido y su valor es de 800 mil euros.

15:25
26/11/2025

Ángelo Campos se va de Alianza Lima

En L1 MAX indicaron que el arquero no seguirá en Alianza Lima para la próxima temporada.

Ángelo Campos

14:21
26/11/2025

Ítalo Espinoza firmó con Cienciano

Gustavo Adrianzén informó que el arquero Ítalo Espinoza es nuevo jugador de Cienciano, señaló que firmó por dos temporadas.

Ítalo Espinoza

13:21
26/11/2025

Gonzalo Napoli es opción en Universitario

Gustavo Peralta informó en L1 MAX que Gonzalo Napoli interesa en Universitario de Deportes. "Estuvo muy cerca de fichar en el 2023", expresó el comunicador.

Gonzalo Napoli

12:30
26/11/2025

Manzaneda podría dar el salto a Cusco FC:

Luego de una gran temporada con Los Chankas, José Manzaneda despertó el interés de varios clubes de provincia, principalmente de Cusco FC.

12:25
26/11/2025

Guivin es de interés en ADT:

El exvolante de Universitario, Jordan Guivin, podría jugar en ADT la temporada 2026.

11:40
26/11/2025

Carlos Solis cerca a Cienciano:

Finalmente, el arquero Carlos Solis jugaría en Cienciano para la temporada 2026.

11:34
26/11/2025

Atención, Alianza: en Colombia quieren a Machís

Desde Colombian informan que América de Cali se metió en la negociación y amenaza con frustrar el plan de Alianza Lima para asegurar al delantero Darwin Machís para la Liga 1 2026.

10:46
26/11/2025

Ricardo Lagos no seguirá en Alianza Lima

De acuerdo con L1 MAX, el lateral Ricardo Lagos forma parte de la lista de salidas de Alianza Lima de cara a la temporada 2026.

Ricardo Lagos

10:40
26/11/2025

Reunión entre Fossati y Universitario:

Gustavo Peralta reveló que Universitario y Jorge Fossati tuvieron primer encuentro para hablar sobre su continuidad, y aunque no se concretó, fue positiva.

09:56
26/11/2025

El jugador extranjero que llegaría a la 'U':

"El carrilero que llega a la U maneja los 2 perfiles. Es colombiano", expresó Gustavo Peralta en L1 MAX.

09:51
26/11/2025

Novedades en Sport Huancayo:

Los jugadores Jeremy Canela (jugó en Alianza UDH este año) y Jeremy Rostaing (Atlético Grau) ya tendrían todo definido para jugar por Sport Huancayo en la temporada 2026.

09:04
26/11/2025

Patricio Álvarez se acerca a Cienciano:

Gustavo Peralta reveló que el arquero de Atlético Grau, Patricio Álvarez, es de interés en Cienciano para jugar la Liga 1 y la Copa Sudamericana el 2026.

08:54
26/11/2025

Cristal buscaría el fichaje de Callejos:

Diego Rebagliati indicó en 'Los Reba' que Sporting Cristal buscará el fichaje del delantero Facundo Callejo para el 2026.

08:14
26/11/2025

Kelvin Sánchez renovó con Los Chankas:

De acuerdo a las redes sociales del club de Andahuaylas, el talentoso futbolista Kelvin Sánchez se quedará en Los Chankas para luchar por los objetivos en el 2026.

Los Chankas

08:08
26/11/2025

Confirman a D'Alessandro Montenegro en Alianza Lima:

Aseguran que D'Alessandro Montenegro es el primer jugador que Alianza Lima aseguró para el 2026. 

08:00
26/11/2025

Fichajes de Liga 1 2026: altas y bajas

Bienvenido a la cobertura de los fichajes 2026 en la Liga 1, y aquí podrás ver las altas y bajas que habrán en el mercado de pases de la Liga 1 de cara a la próxima temporada.

El tricampeón Universitario viene decidiendo el tema de refuerzos, además de la continuidad de Jorge Fossati, misma que todavía no está del todo confirmada más allá del título obtenido esta temporada por el DT uruguayo.

Por su parte, se confirmó que Hernán Barcos dejará Alianza Lima tras cinco temporadas. El delantero viene analizando propuestas para seguir jugando a sus 42 años de edad.

Los 18 equipos de la Liga 1 2026

    1. Universitario de Deportes
    2. Alianza Lima
    3. Sporting Cristal
    4. Cusco FC
    5. FBC Melgar
    6. Cienciano
    7. Alianza Atlético
    8. Deportivo Garcilaso
    9. Sport Huancayo
    10. ADT
    11. Los Chankas
    12. Atlético Grau
    13. Sport Boys
    14. Juan Pablo II College
    15. UTC
    16. Comerciantes Unidos
    17. FC Cajamarca
    18. CD Moquegua

