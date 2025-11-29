0
¡Oficial! Universitario anunció su segunda salida al término de la temporada: "Experiencia"

¡No sigue para el 2026! Mediante sus redes sociales, Universitario de Deportes se despidió de una de sus figuras tras la obtención del tricampeonato nacional.

Universitario anunció nueva salida del club.
Novedades en Ate. Este sábado Universitario de Deportes informó de manera oficial una nueva salida al término de la actual temporada. Este futbolista se despide del conjunto merengue tras ganar el 'Tri' en la Liga 1 2025.

Nos referimos a Diego Churín. A través de sus redes sociales, la institución merengue anunció que el delantero argentino no continuará para el 2026, además, expresaron su agradecimiento en el título que consiguió la 'U' este año.

"¡Gracias por todo Diego! Agradecemos el profesionalismo, compromiso y la experiencia de Diego Churín, fundamentales en la obtención de nuestra estrella 29. Éxitos en tus próximos desafíos 'Diegote'", fue el mensaje que publicó el club en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Universitario

Universitario hizo oficial la salida de Diego Churín/Foto: X

