0
¡LO ÚLTIMO!
Hernán Barcos se va de Alianza Lima

Ex Universitario reveló el fuerte motivo de la salida de Hernán Barcos: "Se está yendo porque..."

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima ha causado conmoción en todos los hinchas blanquiazules y un exjugador de Universitario se refirió al motivo de su salida.

Jasmin Huaman
Exjugador de Universitario revela la razón de la salida de Barcos.
Exjugador de Universitario revela la razón de la salida de Barcos. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Hernán Barcos es uno de los ídolos de Alianza Lima por todo lo que hizo en las cinco temporadas que fue parte del club, entre goles, jugando como arquero y siempre apoyando todas las disciplinas del club, el delantero argentino demostró una gran entrega y disciplina. Su salida de la institución fue tomada por gran sorpresa, incluso para una exfigura de Universitario de Deportes.

Hernán Barcos es pretendido por dos clubes históricos de Liga 1 tras dejar Alianza Lima

PUEDES VER: ¿Batacazo? Hernán Barcos es pretendido por dos clubes históricos de Liga 1 tras dejar Alianza Lima

Alianza Lima habría definido el futuro de Hernán Barcos y es que después de tener conversaciones con la directiva, no se llegó a un acuerdo y su salida del club blanquiazul se haría oficial en los próximos días. A pesar de ello, el delantero de 41 años sí estará disponible para jugar el partido ante Sporting Cristal por la fase de playoffs.

Ex Universitario reveló la razón de la salida de Barcos de Alianza

Mauro Cantoro, exjugador de Universitario de Deportes, elogió la capacidad de Hernán Barcos como delantero, pero aseguró que el fútbol se ha transformado y en estos tiempos es necesario realizar algunos cambios con la finalidad de beneficiar al club. En medio de ello, Cantoro señaló que su salida no se debe a un mal rendimiento.

"Barcos está vigente. No creo que se esté yendo por malos rendimientos. Se está yendo porque es necesario. En el fútbol moderno, tener dos futbolistas de tanta edad no es fácil. No me imagino un banco de suplentes con Barcos y Guerrero. De hecho, creo que ese fue tema de conversación en una junta de directorio del club. La situación merece un análisis profundo", explicó en 'Desmarcados'.

(Video: Desmarcados)

Equipos peruanos se interesan por Hernán Barcos

Tras darse a conocer que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima, se supo que Sporting Cristal y Sport Boys estarías interesados en sumarlo para su plantel. El periodista Denilson Barrenechea reveló que el atacante de 41 años habría tenido conversaciones, pero de momento nada se ha concretado.

Hernán Barcos llegó a Perú para convertirse en una leyenda y así lo fue, coronándose como bicampeón del fútbol peruano con Alianza Lima y realizando goles importantes para el club.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Arquero Franco Saravia remece el mercado tras firmar por rival de Alianza Lima para el 2026

  2. Ex Sporting Cristal contó emocionado que firmó con Universitario por todo el 2026: "Estoy feliz"

  3. Se fue sin pena ni gloria de Alianza y ahora firmó por histórico de la Liga 1: "Nuevo jugador"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano