Ex Universitario reveló el fuerte motivo de la salida de Hernán Barcos: "Se está yendo porque..."

Hernán Barcos es uno de los ídolos de Alianza Lima por todo lo que hizo en las cinco temporadas que fue parte del club, entre goles, jugando como arquero y siempre apoyando todas las disciplinas del club, el delantero argentino demostró una gran entrega y disciplina. Su salida de la institución fue tomada por gran sorpresa, incluso para una exfigura de Universitario de Deportes.

Alianza Lima habría definido el futuro de Hernán Barcos y es que después de tener conversaciones con la directiva, no se llegó a un acuerdo y su salida del club blanquiazul se haría oficial en los próximos días. A pesar de ello, el delantero de 41 años sí estará disponible para jugar el partido ante Sporting Cristal por la fase de playoffs.

Ex Universitario reveló la razón de la salida de Barcos de Alianza

Mauro Cantoro, exjugador de Universitario de Deportes, elogió la capacidad de Hernán Barcos como delantero, pero aseguró que el fútbol se ha transformado y en estos tiempos es necesario realizar algunos cambios con la finalidad de beneficiar al club. En medio de ello, Cantoro señaló que su salida no se debe a un mal rendimiento.

"Barcos está vigente. No creo que se esté yendo por malos rendimientos. Se está yendo porque es necesario. En el fútbol moderno, tener dos futbolistas de tanta edad no es fácil. No me imagino un banco de suplentes con Barcos y Guerrero. De hecho, creo que ese fue tema de conversación en una junta de directorio del club. La situación merece un análisis profundo", explicó en 'Desmarcados'.

(Video: Desmarcados)

Equipos peruanos se interesan por Hernán Barcos

Tras darse a conocer que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima, se supo que Sporting Cristal y Sport Boys estarías interesados en sumarlo para su plantel. El periodista Denilson Barrenechea reveló que el atacante de 41 años habría tenido conversaciones, pero de momento nada se ha concretado.

Hernán Barcos llegó a Perú para convertirse en una leyenda y así lo fue, coronándose como bicampeón del fútbol peruano con Alianza Lima y realizando goles importantes para el club.