Ex Sporting Cristal contó emocionado que firmó con Universitario por todo el 2026: "Estoy feliz"

La temporada 2025 de Universitario fue muy bueno: lograron el tricampeonato y accedieron a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para el próximo año, el cuadro crema quiere continuar por esa línea y se planteó conquistar el 'Tetra'.

Para los directivos cremas es importante mantener el grupo, por ello decidieron renovar a jugadores claves. Horacio Calcaterra es uno de los líderes del plantel y en una entrevista para DirecTV Perú confirmó que continuará en la 'U' por todo el 2026.

"La idea, cuando hablé en su momento con Jean, mi plan era ir paso a paso, si quería jugar un año más porque sentía que estaba bien, me sentía a la par de mis compañeros. Como que si no seguía el año que viene, me iba a faltar algo, no me quería ir a otro lado a jugar", indicó 'Calca'.

El exSporting Cristal contó emocionado que su objetivo era seguir en la 'U' porque no se veía en otro equipo, puntualizando que quiere retirarse en el cuadro crema.

"Mi idea siempre fue retirarme en la 'U'. Entonces, gracias a Dios, se dio quedarme un año más, después se verá. Pero yo estoy feliz con ese año que me queda y voy a tratar de disfrutarlo. Dar el máximo, como lo hice siempre", puntualizó.

Horacio Calcaterra regresó a Universitario después de 10 años

El 23 de noviembre del 2022, Universitario sorprendió tras anunciar el regreso de Hocario Calcaterra después de diez años. 'Calca' era uno de los referentes de Sporting Cristal, pero no llegó a un acuerdo con la directiva para renovar con los celestes.

Horacio Calcaterra fue presentado como el gran refuerzo de Universitario

La 'U' le hizo un contrato de tres años a Calcaterra (hasta el 2025). "Es un futbolista que aspira, año tras año, a superar sus mejores momentos deportivos", indicó el cuadro crema en su momento.