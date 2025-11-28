Volante que suena como refuerzo de Sporting Cristal para 2026 se despide de su club: "Gracias"

Finalizó la etapa regular del Torneo Clausura 2025 y los clubes ya comienzan a moverse en busca de refuerzos para la próxima temporada, por lo que el mercado de fichajes de la Liga 1 se perfila con movimientos inesperados. En ese contexto, una de las figuras de un club histórico, pretendido por Sporting Cristal, sorprendió al desligarse de su equipo. Se trata de Claudio Torrejón.

Volante que suena como refuerzo de Sporting Cristal para 2026 se despide de su club

A través de su cuenta de ‘X’, Claudio Torrejón anunció que no continuará en Cienciano para la siguiente temporada, una noticia que llamó la atención considerando que era una de las figuras del cuadro imperial y una pieza clave en su mediocampo. El volante nacional agradeció al club por los tres años en los que defendió la camiseta del ‘Papá’.

“Con esta felicidad me quedo. Gracias, Cienciano, por estos 3 años de hospitalidad y cariño. Mención aparte para todos los trabajadores del club que están detrás, pero que se entregan íntegros y trabajan duro. ¡Gracias!”, fue el mensaje que compartió Torrejón en sus redes.

Claudio Torrejón anunció su salida de Cienciano en medio de las vinculaciones con Sporting Cristal.

Asimismo, dedicó palabras especiales para los trabajadores de la institución que estuvieron detrás de cada logro obtenido. De esta manera, el mediocampista de 32 años cierra su etapa en Cienciano y queda como agente libre, por lo que deberá evaluar opciones para continuar su carrera.

Sporting Cristal interesado en contratar a Claudio Torrejón

Ahora como jugador libre, Claudio Torrejón alimenta los rumores sobre un posible fichaje por Sporting Cristal para vestir la celeste en 2026. Según Diego Rebagliati, la dirección deportiva del club lo tiene en carpeta para reforzar su mediocampo, aunque compite directamente con Santiago Arias por un cupo.

“Los nombres que me dieron son un volante de contención y Beto (Da Silva). Santiago Arias o Claudio Torrejón. Algunos me dijeron Arias y otros Torrejón. Cristal hasta ahora no ha recuperado el liderazgo que tenían Cazulo y Calcaterra”, indicó el analista deportivo.

Claudio Torrejón y su gran rendimiento en Cienciano

Torrejón se consolidó como uno de los mejores futbolistas en su posición en el fútbol peruano. Desde su llegada a Cienciano en 2023 se mantuvo como titular indiscutible en el mediocampo. Durante su etapa en el ‘Papá’ disputó 91 encuentros, anotó 2 goles y dio 5 asistencias. Aunque sus cifras no destacan, su aporte defensivo fue determinante para el buen desempeño del equipo.