Cienciano quiere romper el mercado y está cerca de fichar a campeón con Universitario

Tras culminar el Torneo Clausura, la mayoría de equipos ya están planificando sus planteles para la temporada 2026. Por ejemplo, recientemente Cienciano acaba de anunciar a Horacio Melgarejo como su nuevo DT y ahora está tras los pasos de incorporar a jugador que supo salir campeón con Universitario de Deportes.

Nos referimos a Carlos Solís, portero de 35 años que estuvo en Universitario entre 2011 y 2012 fue parte del equipo 'crema' que salió campeón de la Copa Libertadores Sub 20 del 2011.

De acuerdo a la información del periodista Ernesto Macedo, el guardameta culmina contrato con Sport Huancayo y ha sido pedido por Melgarejo, con quien coincidió en Deportivo Municipal.

"Cienciano está interesado en el arquero Carlos Solis, quien fue dirigido por Comizzo y tenía de asistente a Horacio Melgarejo en Deportivo Municipal en Liga 1 2023. Ya acabó su contrato con Sport Huancayo", dijo el también reportero de L1 MAX.

Carlos Solís negocia su llegada a Cienciano.

Cienciano clasificó a la Copa Sudamericana 2026

Cienciano jugará la Copa Sudamericana 2026 tras haber quedar en el octavo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025, habiendo sumado 50 puntos.