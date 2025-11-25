- Hoy:
Cienciano quiere romper el mercado y está cerca de fichar a campeón con Universitario
Cineciano quiere reforzarse para la Copa Sudamericana 2026 y ya está negociando la llegada de un futbolista que supo salor campeón con Universitario.
Tras culminar el Torneo Clausura, la mayoría de equipos ya están planificando sus planteles para la temporada 2026. Por ejemplo, recientemente Cienciano acaba de anunciar a Horacio Melgarejo como su nuevo DT y ahora está tras los pasos de incorporar a jugador que supo salir campeón con Universitario de Deportes.
Nos referimos a Carlos Solís, portero de 35 años que estuvo en Universitario entre 2011 y 2012 fue parte del equipo 'crema' que salió campeón de la Copa Libertadores Sub 20 del 2011.
De acuerdo a la información del periodista Ernesto Macedo, el guardameta culmina contrato con Sport Huancayo y ha sido pedido por Melgarejo, con quien coincidió en Deportivo Municipal.
"Cienciano está interesado en el arquero Carlos Solis, quien fue dirigido por Comizzo y tenía de asistente a Horacio Melgarejo en Deportivo Municipal en Liga 1 2023. Ya acabó su contrato con Sport Huancayo", dijo el también reportero de L1 MAX.
Carlos Solís negocia su llegada a Cienciano.
Cienciano clasificó a la Copa Sudamericana 2026
Cienciano jugará la Copa Sudamericana 2026 tras haber quedar en el octavo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025, habiendo sumado 50 puntos.
