Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora está cerca de jugar en histórico club peruano
Jugador que no logró demostrar sus capacidades en Universitario de Deportes ahora está muy cerca de fichar por un club campeón del fútbol peruano.
Universitario de Deportes ha tenido en su historia a muchos jugadores que no lograron el rendimiento adecuado para seguir en el club. Uno de esos casos es el de Jordan Guivin, quien actualmente forma parte de Los Chankas, pero se rumorea que su próximo destino sería ADT de Tarma.
Jugador que no logró destacar en Universitario ahora está cerca de fichar en histórico club de Perú
Según informó el periodista deportivo de L1MAX, Ernesto Jerónimo Macedo León, Guivin, quien tuvo por Universitario en 2022, está en la órbita de la Asociación Deportiva de Tarma para que sea su próximo jugador y dispute la Liga 1 2026.
"Jordan Guivin, volante, interesa a ADT para afrontar la Liga 1 2026. Jugó en Los Chankas en el 2025", manifestó en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
Jordan Guivin, exjugador de Universitario, cerca de fichar por ADT.
Es importante mencionar que el volante de 27 años llegó al cuadro de Andahuaylas en el 2025 desde Cienciano y su contrato terminará el 31 de diciembre, por lo que se espera un movimiento en este mercado de fichajes.
Jordan Guivin ha tenido una buena temporada con Los Chankas, pero por falta de puntos no logró clasificar a la Copa Sudamericana 2025 al caer 1-0 ante el mismo ADT en la última fecha.
Por el Torneo Apertura, el mediocampista jugó los 18 partidos, siendo siempre titular en el XI inicial bajo la dirección técnica de César Vaioli en ese momento.
En el Clausura, ya a cargo del argentino Walter Paolella, Guivin disputó 15 de 17 encuentros oficiales y anotó solo 1 gol, contribuyendo así a Los Chankas de Andahuaylas.
Si bien Jordan Guivin no tuvo un buen rendimiento en su paso por Universitario de Deportes cuando fue prestado, ahora en la actualidad ha tenido una evolución adecuada y apunta a ser **el** nuevo jugador de ADT.
