Jorge Fossati lanzó fuerte ultimátum para seguir como DT de Universitario: "Sino, me voy"

Universitario de Deportes ya se coronó tricampeón del fútbol peruano y desde ya empiezan con los movimientos para ver quiénes se quedan y quiénes se van de cara a la próxima temporada de la Liga 1 2026. Quien todavía no aseguró su puesto como técnico es Jorge Fossati y ahora lanzó un fuerte ultimátum a la dirigencia crema.

Jorge Fossati lanzó fuerte advertencia para seguir como DT de Universitario: "Sino, me voy"

Fossati fue entrevistado por el diario El Comercio después de perder en la última fecha del Torneo Clausura ante Los Chankas. En esta conversación, el uruguayo habló de todo y dejó en claro su posición para seguir como técnico de Universitario.

El entrenador, que ya es dos veces campeón con la escuadra crema, hizo un gran pedido a la administración merengue, liderada por Franco Velazco, y además dio una fuerte advertencia: si los mencionados no cumplen, su puesto estaría en peligro.

Jorge Fossati dio fuerte advertencia a Universitario para seguir como DT.

"Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Para ello, las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han ocurrido cosas que quiero tener claras para decidir si continúo. Si llega un jugador es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy", afirmó.

Lo expuesto por Jorge Fossati plantea una clara condición para los administradores de Universitario de Deportes. Según él, el tema de los fichajes debe ser fundamental para mantenerse en el cargo y así poder competir por grandes logros en la próxima temporada.

Sin embargo, estas declaraciones podrían generar todo tipo de comentarios dentro y fuera del plantel, por lo que se espera que el técnico y los dirigentes deportivos lleguen a un acuerdo para el bien de la escuadra crema, que apunta al tetracampeonato.