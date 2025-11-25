Se reveló la verdadera razón por qué Jorge Fossati puede dejar Universitario: "Distancia..."

Universitario de Deportes obtuvo el tricampeonato y para la campaña 2026 apunta a conquistar nuevamente la Liga 1, además de cumplir una destacada campaña en la Copa Libertadores. Sin embargo, en tienda 'crema' existe incertidumbre sobre la continuidad de Jorge Fossati.

De acuerdo a unas últimas declaraciones, el DT uruguayo dejó entrever que podría marcharse de la 'U' si no se cumplen algunos requerimientos que ha pedido como condición para su continuidad.

"Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Para ello, las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han ocurrido cosas que quiero tener claras para decidir si continúo. Si llega un jugador es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy", dijo para El Comercio.

Jorge Fossati podría dejar Universitario.

¿Jorge Fossati se va de Universitario? Lo último que se sabe

En L1 Radio, Gustavo Peralta reveló que a falta de la reunión entre ambas partes, la permanencia del 'Nonno' no es tan segura de cara a la temporada 2026.

"No está tan segura la continuidad de Fossati. Los dichos de Fossati son claros y hay que ver cómo los recibe la administración. Si ceden las dos partes algunas cosas y si están de acuerdo, seguirán. Sino, no se van a poner trabas", sostuvo.

Video: L1 MAX.

Además, el periodista deportivo también sostiene que existen algunas diferencias entre el estratega y el área de fútbol del tricampeón, una situación que va más allá de dinero.

"Siento que hay distancia entre lo que adminstración piensa y Fossati quiere. Distancia en coincidencia futbolística y no solo económico. Cuando tú preguntas en la interna de la 'U', sientes que hay una distancia", agregó.

Finalmente, todo apunta a que Fossati quiere tener autonomía en el tema de los refuerzos y salidas, como por ejemplo la decisión de dejar a Britos y no repatriar a Diego Romero.

"Después de eso, empezará a valorarse tema de refuerzos que la dirección deportiva ya tiene y entiendo que Fossati quiere tener autonomía para eso también. Tal vez Fossati internamente tiene una opinión diferente sobre Britos a la que la administración tiene sobre el arquero del otro año", culminó.