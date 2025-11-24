Bengoechea reveló si aceptará dirigir a Universitario tras hacer historia en Alianza: "Sería..."

La salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes cada vez suena más fuerte, luego de las diversas declaraciones que viene dando el mismo técnico, en donde asegura que todavía no es nada seguro su continuidad en el cargo. Es por eso que, en medio de ello, Pablo Bengoechea, ex técnico de Alianza Lima, fue entrevistado y consultado sobre la posibilidad de dirigir a equipos de la Liga 1, entre ellos el cuadro merengue.

Pablo Bengoechea reveló su decisión sobre dirigir a Universitario tras su etapa en Alianza Lima

En conversación con 'Fútbol Como Cancha' de Radio Programas del Perú (RPP), Bengoechea habló sobre el fútbol peruano y si le gustaría dirigir a otro equipo que no sea Alianza Lima en el torneo local para la temporada 2026.

"No tengo ningún problema en dirigir a otro equipo en Perú. Siempre dije que, por agradecimiento a Alianza, sería imposible ir al clásico rival, pero no tendría problemas en otro club", reveló.

Las palabras de Pablo Bengoechea pueden interpretarse como que no tiene problema en ser el nuevo técnico de un club de fútbol peruano, pero que la única escuadra a la que no aceptaría sería Universitario de Deportes por respeto a Alianza Lima.

Cabe mencionar que el técnico uruguayo salió campeón en el 2017 con Alianza, logrando que su equipo se convierta en un cuadro consolidado por buscar siempre la victoria antes que el buen juego.

Por otro lado, Pablo Bengoechea tuvo dos etapas en el equipo blanquiazul. En 2017, disputó 101 partidos oficiales, mientras que en 2019 participó en 34 encuentros. Sin embargo, tras una mala temporada, salió del club de manera inesperada y contundente.

En la actualidad, el histórico exjugador de Peñarol se encuentra expectante ante lo que depara su carrera, y diversos rumores han vinculado al técnico con Sport Boys, por lo que no sería sorprendente de cara a la Liga 1 2026.