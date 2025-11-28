Sporting Cristal oficializó la salida de su máxima figura tras no renovar contrato: "Gracias"

Sporting Cristal tiene la obligación de obtener el título nacional la siguiente temporada en todas las disciplinas que compite. Por ello, busca armar un gran plantel tanto en su equipo femenino como el masculino. En medio del inicio del mercado de fichajes, los rimenses definieron la salida de su máxima figura para el 2026. Nos referimos a Karol Murcia.

Sporting Cristal anunció la salida de Karol Murcia

Mediante sus redes sociales, la escuadra bajopontina dio una noticia impactante para sus hinchas, luego de hacer oficial la salida de la delantera colombiana de Karol Murcia. Una noticia que generó una gran molestia en los hinchas, ya que era la máxima figura del plantel en la Liga Femenina 2025.

De esta manera, Murcia deja el equipo tras no renovar contrato, pese a que ganarse el cariño y admiración de la hinchada por su rendimiento. La delantera pone fin a su etapa como rimense tras haber llegado a inicios de la temporada

Karol Murcia no seguirá en Sporting Cristal.

"Gracias Karol Murcia por esta temporada con nuestro club. Te deseamos éxitos en tus próximos proyectos", fue el mensaje que publicó el club en sus canales oficiales junto a una grafica de la futbolista.

Esta noticia representará un duro desafío para Sporting Cristal, pues la atacante de 23 años se logró convertir en su mejor jugadora, gracias a los 22 goles que consiguió en la Liga Femenina. No obstante, no logró superar las semifinales del Torneo Apertura y Clausura, quedando fuera de la pelea por el título.

Sporting Cristal anunció renovaciones para el 2026

El elenco cervecero va afinando su plantel y, aunque ya se han registrado salidas, también concretaron las renovaciones de las siguientes figuras: