¡Golpe en la Florida! Cristal comunicó 2 bajas de último momento y no jugarán hasta el 2026

Directiva y comando técnico de Sporting Cristal lamentan las sensibles bajas de dos futbolistas que fueron sometidas a una intervención quirúrgica.

Diego Medina
Sporting Cristal confirma dos bajas de su plantel.
Sporting Cristal confirma dos bajas de su plantel.
Sporting Cristal comunicó a todos sus seguidores sobre una lamentable noticia sobre dos futbolistas que no jugarán más hasta el Apertura 2026. La escuadra celeste no logró el título nacional que anhelaban los hinchas, por lo que ahora esperan la pronta recuperación de sus integrantes.

Dos futbolistas de Sporting Cristal son baja

Se trata de Fabiana Oribe y Ana Iraha, titulares habituales en Sporting Cristal Femenino que ahora deberán estar bajo algodones al ser sometidas a una intervención quirúrgica. Cada una de las futbolistas tendrá su respectivo proceso de recuperación, por lo que no tendrán actividad hasta el 2026.

En el caso de Fabiana, sufrió una lesión en el cartílago de la rodilla izquierda, por lo que poco a poco irá cumpliendo cada una de las fases de recuperación. Por su parte, Ana Iraha quedó afectada de la rodilla derecha, por lo que se estima que en las siguientes semanas retome actividad física para luego estar en óptimas condiciones.

"Nuestras futbolistas Fabiana Oribe y Ana Iraha fueron intervenidas quirúrgicamente de manera exitosa durante esta semana. Fabiana ha tenido una reparación artroscópica en su lesión del cartílago de la rodilla izquierda. Ana ha sido intervenida con una satura del menisco lateral externo de la rodilla derecha", se lee en el parte médico de Sporting Cristal Femenino.

Sporting Cristal

Parte médico de Fabiana Oribe y Ana Iraha en Sporting Cristal.

Fabiana Oribe y Ana Iraha renovaron con Sporting Cristal

Hace algunas semanas, Sporting Cristal anunció por todo lo alto las renovaciones de Fabian Oribe y Ana Iraha. Pese a que se sabía de su estado de salud, la escuadra celeste confía en sus capacidades para que se recuperen cuanto antes y aporten lo mejor de sí de cara a la temporada 2026.

Fichajes Sporting Cristal Femenino 2026

RENOVACIONES

  • Fabiana Oribe
  • Ana Iraha
  • Rubí Acosta
  • Gabriela García
  • Angie Tomateo
  • Anaís Vilca
  • Olenka Gutiérrez
  • Melanny Mondaca
  • Milena Tomayconsa
  • Alison Buitrón
  • Yormary Álvarez
  • Rihanna Requena
  • Kiara Larrea
  • Naicha Urbina
  • Fernanda Lizárraga

SALIDAS

  • Danna Lambraño

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

