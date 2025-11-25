Dejó Alianza Lima y ahora Cristal anuncia su firma definitiva para el 2026: "Con la Celeste"

Sporting Cristal no se queda con los brazos cruzados en busca de reforzar su plantel femenino y consigue la firma de una exfutbolista que tuvo su pasado en Alianza Lima. Pasó por varios clubes peruanos en busca de encontrar su mejor nivel, pero ahora confía en la escuadra celeste para demostrar que quiere dar el salto al exterior.

Sporting Cristal ficha a ex Alianza Lima para el 2026

Se trata de Kiara Larrea, mediocampista de la categoría 1997 que llegó a Sporting Cristal a inicios del 2025. Sin embargo, su contrato venció a fines de temporada, pero la directiva 'rimense' logró que se quede un año más para pelear la Liga Femenina. Se sabe que la institución 'bajopontina' quedó cerca de la gran final, por lo que espera tener una mejor versión para el 2026.

"¡Un año más con la Celeste! Kiara Larrea amplía su vínculo por una temporada más para seguir aportando al mediocampo", informó Sporting Cristal Femenino en sus redes sociales.

Sporting Cristal Femenino anuncia renovación de Kiara Larrea.

¿Quién es Kiara Larrea, futbolista de Sporting Cristal?

La futbolista de 28 años inició su carrera desde muy joven por la pasión y amor que tenía al fútbol. Su primer plantel fue "Fuerza Cristal" (hoy Sporting Cristal) e inicio esta aventura en el balompié nacional. Sus buenas actuaciones generaron que fuera convocada a los microciclos de la selección peruana, en el que observaron su potencial para que pase de categoría en categoría.

Posterior a su paso en La Florida, fue fichada por Alianza Lima en el 2020, en el que pudo tener continuidad para seguir firme en su objetivo y estar en el radar del fútbol femenino. Llegó a defender los colores de la Universidad César Vallejo y Deportivo Municipal, logrando sostener un nivel que convenció nuevamente a la escuadra celeste.

Kiara Larrea y los clubes que defendió en la Liga Femenina.

En el 2025, Sporting Cristal le ofreció un año de contrato, y tras tener buenas actuaciones en la Liga Femenina acaba de recibir la confianza del club 'rimense' para el 2026. Una gran noticia para la volante que desea a como de lugar cumplir su sueño de migrar al exterior y ser referente del fútbol femenino en el Perú.