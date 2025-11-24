0
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y clasificó a la siguiente etapa del campeonato

Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y clasificó a la siguiente etapa del campeonato peruano. Los blanquiazules celebran por todo lo alto el triunfo.

Jesús Yupanqui
Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y sumó un nuevo título.
Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y sumó un nuevo título.
Una noticia que emociona a los hinchas de Alianza Lima. Mediante sus redes sociales, el cuadro blanquiazul informó que su equipo femenino Sub-16 se coronó campeón de la etapa departamental tras derrotar a Sporting Cristal.

Sporting Cristal firmó a volante de la selección peruana para la próxima temporada

PUEDES VER: Confirmado: Sporting Cristal firmó a volante de la selección peruana para la próxima temporada

Gracias a este triunfo, Alianza Lima clasificó a la etapa regional del Torneo Juvenil Femenino CONMEBOL 2025. Como era de esperarse, los fanáticos íntimos saludaron a las chicas por el triunfo.

Alianza Lima

Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y se coronó campeón de la Etapa Departamental

Jackelin Saavedra y Dayana Olórtegui anotaron los goles para Alianza Lima. El partido fue reñido, pero las blanquiazules estuvieron finas en la definición.

Alianza Lima definirá a Universitario el título de la Liga Femenina

Alianza Lima y Universitario se medirán por el título de la Liga Femenina. Las blanquiazules lograron el título del Torneo Apertura, mientras que las 'Leonas' conquistaron el Clausura.

La primera final se realizará en el Estadio Alejandro Villanueva, el 7 de diciembre, a las 3:00 p.m. La vuelta se desarrollará el domingo 14 de diciembre.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

