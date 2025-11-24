- Hoy:
Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y clasificó a la siguiente etapa del campeonato
Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y clasificó a la siguiente etapa del campeonato peruano. Los blanquiazules celebran por todo lo alto el triunfo.
Una noticia que emociona a los hinchas de Alianza Lima. Mediante sus redes sociales, el cuadro blanquiazul informó que su equipo femenino Sub-16 se coronó campeón de la etapa departamental tras derrotar a Sporting Cristal.
Gracias a este triunfo, Alianza Lima clasificó a la etapa regional del Torneo Juvenil Femenino CONMEBOL 2025. Como era de esperarse, los fanáticos íntimos saludaron a las chicas por el triunfo.
Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y se coronó campeón de la Etapa Departamental
Jackelin Saavedra y Dayana Olórtegui anotaron los goles para Alianza Lima. El partido fue reñido, pero las blanquiazules estuvieron finas en la definición.
Alianza Lima definirá a Universitario el título de la Liga Femenina
Alianza Lima y Universitario se medirán por el título de la Liga Femenina. Las blanquiazules lograron el título del Torneo Apertura, mientras que las 'Leonas' conquistaron el Clausura.
La primera final se realizará en el Estadio Alejandro Villanueva, el 7 de diciembre, a las 3:00 p.m. La vuelta se desarrollará el domingo 14 de diciembre.
