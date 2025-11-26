¡Sorpresa! Jugador de Sporting Cristal confirmó conversación con Hernán Barcos: "Hemos..."

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima es un hecho. La directiva decidió que el 'Pirata' no seguirá en Matute la próxima temporada, previo al primer Playoff de la Liga 1 donde los íntimos enfrentarán a Sporting Cristal. Precisamente, ahora un futbolista del plantel celeste se refirió al tema y también habló sobre sus expectativas de jugar ante su exequipo.

Jugador de Sporting Cristal confirmó charla con Hernán Barcos

En una reciente entrevista con PBO Campeonísimo, Cristian Benavente aseguró que hoy en día todavía sigue conversando con el '9' argentino puesto que el 'Chaval' lo considera como una gran amistad. Recordemos que, el volante tuvo como capitán al máximo goleador extranjero durante su etapa en el cuadro grone durante el 2022.

Hernán Barcos se va de Alianza Lima tras 5 temporadas/Foto: Carlos Félix - URPI

"Con Hernán tengo una relación muy buena, hace unos días hemos estado conversando, de vez en cuando hablo con él, tengo un gran recuerdo del 2022 cuando llegué al Perú, y en el primer año que jugué campeonar. Lo guardo como un gran recuerdo porque él estaba ahí, fue pieza importantísima del equipo", sostuvo.

Por otra parte, el futbolista hispano-peruano fue consultado respecto al futuro del 'Pirata' tras conocerse que no seguirá en tienda blanquiazul la próxima temporada, sin embargo evitó entrar en detalles y únicamente dejó en claro que su objetivo será tener un emotivo reencuentro con el delantero cuando se reencuentren en los Playoffs de la Liga 1 2025.

"Lo estimo fuera, dentro de la cancha, por supuesto y después lo que pase terminando el año es algo que tendrá que ver él, y el club. Esta fuera de mi rango, después ya veremos qué pasa con él pero en cualquier caso por qué no el próximo partido, verlo, charlar y si me pide la camiseta se la cambio", acotó.

Los números de Cristian Benavente con Alianza Lima el 2022

Tras su paso por Alianza Lima en la temporada 2022, el 'Chaval' Benavente jugó 30 compromisos, de los cuales no registró asistencias, pero sí logró convertir 4 anotaciones.